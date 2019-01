Nagy Lászlóék kézilabdadrámája: sírástól az olimpiáig

Nem is olyan régen még egy vb-7. helyezéssel is közvetlenül ki lehetett jutni az olimpiára a kézilabdázók mezőnyében. Így volt ez 2003-ban is, amikor a Portugáliában megrendezett férfi világbajnokság kvalifikált az egy évvel későbbi athéni olimpiára. A magyar válogatott olyan drámát írt, amelyet senki sem tudott volna akarattal színpadra vinni. A jövő héten kezdődő férfi kézilabda-világbajnokság kapcsán idézzük most fel ezt a nem mindennapi eseménysorozatot.