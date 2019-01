A magyar férfi kézilabda-válogatott három góllal, 28-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát az Odensében rendezett vasárnap délutáni felkészülési mérkőzésen.

A magyar csapat csütörtök este is megmérkőzött a dán válogatottal, a Csoknyai István, Vladan Matics vezette együttes 14 gólos vereséget szenvedett az Aarhusban rendezett összecsapáson. A jövő csütörtökön kezdődő német-dán közös rendezésű világbajnokságra készülő magyarok keretéből Nagy László, Bartucz László, Vilovszki Uros és Faluvégi Rudolf nem játszott a barátságos meccsen. A dánoknál kilenc olimpiai bajnok szerepelt, mert Mikkel Hansen ezúttal sem lépett pályára, és a sérült Henrik Toft Hansen is hiányzott.

A mieink jobban kezdték a találkozót, mint három nappal ezelőtt. Mikler Roland neve mellett már két perc után két védés szerepelt, és az első gólra sem kellett perceket várni. Hét perc elteltével Balogh Zsolt duplázott, és Lékai Máté is betalált, a magyar csapat pedig kétgólos előnyre tett szert. A legszembetűnőbb változás a védekezés feljavulásában volt, amit az első időkérés alkalmával Csoknyai István is kiemelt.

A szövetségi kapitány a 18. percben cserélt először, és a frissen beküldött Jamali Iman rögtön góllal hálálta meg a bizalmat. A magyar csapat a folytatásban is elképesztő játékot mutatott, így a félidőre nyolcgólos előnnyel mehetett – míg négy nappal ezelőtt kilencgólos hátrányban volt 30 perc után.

A folytatásban Mikler bravúrja után Lékai növelte a magyar csapat előnyét, majd Bodó Richárd és Bánhidi Bence is megvillantotta klasszisát. A második félidőben némileg megtorpant a magyar csapat, amely négy kétperces kiállítást is beszedett. A 44. percben Landin hetese után öt gólra feljöttek a dánok, akik kettős emberelőnyben rohamozhattak.

Jött is az időkérés, és Csoknyai István megjegyezte, játékosainak túlságosan elhamarkodottan durrogtatnak, erre néhány másodperccel később Balogh Zsolt óriási gólt szerzett átlövésből, majd mosolyogva a kispad felé fordult.

A 48. percben ötgólos magyar vezetésnél Mikler Roland bravúrral fogta Nielsen ziccerét, az ellentámadásból Balogh növelhette volna az előnyt, de egy gyönyörű cselsorozat végén ő is rontott, a kontrából pedig betaláltak a dánok.

Tíz perccel a vége előtt szépségdíjas gólt szereztek a mieink. Hornyák Péter tört be jobbról, de ziccer helyett inkább feladta a labdát a középen érkező Lékainak, aki az üres kapuba bombázott.

A hajrában kiengedett a magyar válogatott, hiába mutatott be Mikler óriási bravúrokat, a dánok három perccel a vége előtt három gólra feljöttek, így nem csoda, hogy Csoknyai István időt kért. Két perccel a vége előtt eldőlt a mérkőzés. A mieink egyik legjobbja, Balogh Zsolt játszotta be a labdát, az érkező Jamali pedig közelről nem hibázott.

A magyar válogatott ezzel végig vezetve, a mérkőzést kézben tartva legyőzte az olimpiai bajnokot, és tökéletesen hangolt a január 10-én kezdődő világbajnokságra.

Felkészülési mérkőzés

Dánia-Magyarország 25-28 (8-16)

a magyar gólszerzők: Balogh Zs. 6, Lékai, Bodó 5-5, Bánhidi, Jamali 4-4, Hornyák, Bóka, Ligetvári, Sipos 1-1

A két csapat 41. alkalommal találkozott egymással, 17 dán siker és három döntetlen mellett ez volt a 21. magyar győzelem.

„A csütörtöki meccset nagyon elrontottuk, a játék minden elemében felülmúltak minket a dánok. Most volt két napunk, nem engedhettünk meg magunknak még egy olyan eredményt, mint a csütörtöki. Remek volt a kapusteljesítményünk, védekezésben is tudtunk váltani. Óriási fegyvertény a győzelem, de ez most a világbajnokság előtt nagyon sok energiánkat elvitte. Minden dicséret megilleti a játékosokat. Ma apait-anyait beletettek, és megmutatták, hogy tudnak kézilabdázni" – értékelt a mérkőzés után Csoknyai István szövetségi kapitány.

A világbajnokságon a magyar válogatott sorrendben Argentínával, Angolával, Katarral, Egyiptommal és az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A világbajnokság győztese kijut a 2020-as, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.