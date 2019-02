Elmaradt a bravúr Olaszországban, nem lesz ott a vb-n a kosárválogatott

A magyar férfi kosárlabda-válogatottnak kötelező lett volna nyernie Olaszországban ahhoz, hogy maradjon esélye kijutni a 2019-es világbajnokságra, a történelem során először. Ez azonban nem sikerült Ivkovics Sztojan együttesének, amely csak a harmadik negyedben játszott jól, és végül súlyos, 75-41-es vereséget szevedett Varesében.

Kiküldött munkatársunk jelenti Vareséből.

Hét ponttal kellett nyernie a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak Olaszországban ahhoz, hogy maradjon esélye kijutni a 2019-es kínai világbajnokságra. A kvalifikációs sorozat J csoportja elképesztően szorosan alakult eddig, a litvánok már a forduló előtt biztosították a helyüket, valamint a mérkőzés előtt az is kiderült, hogy Lengyelország is ott lesz Kínában, miután nyolc ponttal győztek Horvátországban. A kérdés tehát az volt, hogy a magyar, vagy az olasz válogatott szerzi meg a harmadik, még továbbjutást érő helyet. Számunkra azért volt fontos a minimum hétpontos győzelem, mert 2018 szeptemberében az olasz válogatott 69-63-ra nyert Debrecenben, ráadásul ez csak az első lépés lett volna, hétfőn Szombathelyen a horvátokat kell legyőzni, hogy maradjon esély. De ne szaladjunk ennyire előre.

A magyarok busza fél hét körül gurult be az Enerxenia Arena elé, ahol több magyar szurkoló várta már a csapatot, a buzdítás tehát már a parkolóban elkezdődött. Az 5300 férőhelyes csarnokban viszont masszív túerőben voltak az olaszok, akik pokoli hangulatot teremtettek már a feldobás előtt, többek között egy komplett ütős banda segítségével.

Komoly füttykoncertben kellett vezetnie a magyar válogatottnak az első támadásait, amely a Váradi Benedek-Benke Szilárd-Vojvoda Dávid-Eiligsfeld János-Keller Ákos ötössel kezdett. Az első pontokat Alessandro Gentile szerezte egy szép befutás utáni zsákolással, majd a betörésével már 4-0-ra vezettek az olaszok. A magyaroknak nem ízlett az olasz védekezés, a 2014-ben az NBA-ben is draftolt Gentile viszont nagyon élt, majd Della Valle fejezett be egy lerohanást, ez pedig 8-0-s előnyt jelentett az olaszoknak.

Ivkovics Sztojannak muszáj volt időt kérnie, de ez sem segített, Biligha zsákolt szinte rögtön ezután. Rendkívül feszült volt a meccs, Keller Ákos és Gentile összeszólalkoztak, mindketten technikait kaptak. Jones Jarrod révén végre megszülettek az első magyar pontok is, de Della Valle triplával válaszolt azonnal, majd Vojvoda szerzett nehéz kosarat, aztán Eiligsfeld zsákolt és Perl Zoltán is bemutatott egy nehéz dobást. 3,7 másodperccel a negyed vége előtt végre befújtak egy faultot Vojvoda ellen, amikor a gyűrűt támadta, a szolnoki játékos viszont csak egyet értékesített, ami azt jelentette, hogy 15-9-es olasz vezetéssel ért véget az első tíz perc. A jó hír, hogy a vérzést elállította a csapat, a rossz, hogy a maradék három negyedet 13 ponttal meg kellett nyernie.

Az olaszok persze nem akartak erre esélyt adni, nekik bármilyen arányú győzelem vb-részvételt ért, és komoly iramban kezdték a második negyedet is, de folyamatosan zárkóztunk, Sachetti mester is időt kért. Ez új lendületet adott a hazaiaknak, Della Valle három büntetőjével elhúztak 24-13-ra, ráadásul a túloldalon Jones ellen támadót fújtak, kissé érthetetlen módon. Ivkovics folyamatosan rotálta a csapatot, próbálta megtalálni az ideális összeállítást.

Giampalo Ricci is elsüllyesztett egy hármast, amikor lejárt volna a támadóidő, ami még jobban felpörgette őket, miközben nálunk továbbra sem ment be semmi. Vitali két büntetőjével már 32-13 volt az állás, két perc volt hátra a félidőből. Aradori közelijével a különbség átlépte a 20 pontot is, nagyon mélyen volt ekkor a magyar válogatott, de hasonló helyzetből sikerült felállnia Debrecenben is. Benke kosarával hosszú idő után ismét magyar pontok kerültek fel a táblára, és ezek voltak az utolsók a játékrészben, a nagyszünetben 34-15-re vezetett Olaszország.

Benke révén egy jó triplával kezdte a harmadik negyedet a magyar válogatott (ez volt az első a csapattól a meccsen), de Brooks is betalált kintről. Vojvoda gyors egymásutánban öt pontot szerzett, nem adta fel a csapat a tetemes hátrány ellenére sem. Gentile is összeszedett egy támadólepattanót a túloldalon, majd ebből összehozott egy 2+1-et. A lepattanózásban hatalmas volt a különbség a két együttes között. Abass is berámolt egy saroktriplát, szinte minden összejött az olaszoknak, a magyaroknak csak fellángolásaik voltak. Benke két szép betöréssel próbálta tartani a csapatot, de védekezésben többször is elcsúsztunk, amit rendre megbüntettek.

Vojvoda azért jól megtépte a gyűrűt egy zsákolás után a harmad utolsó percében, 15 pontnál járt ekkor, a magyar csapat pedig egálra hozta a harmadik negyedet (18-18). Bár ne lett volna az első kettő.

A negyedik is olasz pontokkal indult, aztán Benke villant távolról. Sajnos azonban minden jó dobásunkra jött válasz, az olasz fór pedig elérte a 25 pontot is. Ferencz Csaba hármasa után Ricci is bedobott egyet kintről, nem tudtunk közelebb férkőzni, Della Valle újabb hármasával pedig 30 volt közte (69-39). Nem sokkal a vége előtt már megkezdődött az ünneplés a csarnokban, tombolt a több mint 5000 szurkoló, akik az utolsó percben már állva tapsolták a kedvenceik előadását. Della Valle hárompontosa beállította a végeredményt, az olszok nagyon simán, 75-41-re győztek, és ott lesznek a kínai világbajnokságon, függetlenül az utolsó fordulótól. Ezzel együtt az is eldőlt, hogy a magyar válogatottnak nem jött össze a bravúr.

A lefújás után igazi buli tört ki a lelátón és a pályán is, az olasz játékosok pedig a kínai zászlót ábrázoló pólót húztak magukra.

Végeredmény, férfi kosárlabda világbajnoki selejtező, J csoport:

Olaszország-Magyarország 75-41 (15-9, 19-6, 18-18, 23-8)