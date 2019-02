Bravúros tatabányai siker a Hannover ellen

A Grundfos Tatabánya KC három góllal legyőzte a német Hannover-Burgdorf csapatát a férfi kézilabda EHF Kupa csoportkörének harmadik fordulójában, vasárnap Győrben.

Eredmény,

férfi EHF Kupa, csoportkör, 3. forduló, B csoport:

Grudfos Tatabánya KC - TSV Hannover-Burgdorf 28-25 (16-16)

a Tatabánya gólszerzői: Vujovic 7, Juhász 5, Sipos, Rosta, Grigoras 3-3, Bozovic, Nagy B., Borzas 2-2, Ilyés 1

A magyar csapatból az irányító Győri Mátyás és a bosnyák beálló Vladimir Vranjes hiányzott sérülés miatt. Vladan Matics vezetőedzőnek már a hetedik percben időt kellett kérnie, mert a vendégek támadásban és védekezésben is sokkal jobban kezdték a meccset (1-5). A Hannover a folytatásban is szigorúan, feszesen védekezett, a Tatabányának egy 6-2-es sorozattal mégis sikerült egyenlítenie. A szünetben is döntetlen volt az állás, mivel az irányító Juhász Ádám becserélése után a hazaiak egyenrangú ellenfelei voltak a németeknek.

A második felvonás elején lendületbe került a pályaválasztó, Bartucz László remekül védett, így csapata négy góllal ellépett (23-19). A 49. percben a vendégek spanyol vezetőedzője, Carlos Ortega - aki 2012 és 2015 között három bajnoki címet, három Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, és egy Bajnokok Ligája-ezüstérmet nyert a Veszprém csapatával - időt kért, majd együttese az olimpiai és világbajnok dán Morten Olsen vezérletével felzárkózott. A hajrában ismét kiválóan védekeztek a tatabányaiak, Bartucz ebben az időszakban is bemutatott néhány bravúrt, így csapatuk legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott Hannovert.

A német csapat spanyol balszélsője, Cristian Ugalde - aki 2012-től tavaly nyárig a Veszprémet erősítette - hat lövésből három gólt szerzett. A Tatabánya jövő vasárnap a Hannover-Burgdorf otthonában lép pályára, a Balatonfüred pedig ugyanazon a napon a francia Saint-Raphaël vendégeként folytatja szereplését az EHF Kupa csoportkörében.

A csoport állása: 1. RK Nexe (horvát) 6 pont, 2. Tatabánya 4, 3. Hannover-Burgdorf 2, 4. Eurofarm Rabotnik (macedón) 0

A csoport: Balatonfüredi KSE - Saint-Raphaël Var HB (francia) 27-32 (18-16)

Az állás: 1. Füchse Berlin (német) 6 pont, 2. Saint-Raphaël Var HB 4, 4. BM Logrono La Rioja (spanyol) 2, 4. Balatonfüredi KSE 0