Tisztázta a jövőjéről szóló pletykákat Lékai Máté

Őszintén beszélt a jövőjéről szóló pletykákról Lékai Máté. A magyar kézilabda-válogatott és a Telekom Veszprém irányítója a Nemzeti Sportnak adott interjújában jelenlegi klubja helyzetét is értékelte.

Halovány esélyt még lát a válogatott olimpiai selejtezős szereplésére Lékai Máté. A Telekom Veszprém irányítója szerint annak ellenére sem reménytelen a helyzetünk, hogy a világbajnokságon nem jutottunk a legjobb hétbe. „Egyelőre nincs helyünk a jövő tavaszi olimpiai selejtezőn. Mégsem teljesen reménytelen a helyzetünk, mert a kontinensbajnokságok, netán a jövő januári Európa-bajnokság kedvező alakulása esetén még küzdhetünk Tokióért – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

Lékai úgy látja, a Telekom Veszprém kijött az őszi hullámvölgyből, de van még hová fejlődni a BL-ben. „Ha az utóbbi meccseken mutatott játékunkra gondolok, akkor viszont nem tagadható, hogy jó lenne tovább javulni. Tavaly novemberben kikaptunk Kristianstadban, majd a svéd csapatot legyőztük Veszprémben, és ettől kezdve nem veszítettünk pontot, vagyis az utóbbi hat meccsünkön tizenkét pontot gyűjtöttünk. Minden sorozatot igyekszünk megnyerni, sokat teszünk a BL- és a hazai sikerekért, és képesek is vagyunk a célok elérésére. Ezzel az elhatározással kezdtük az idényt, és az edzőváltás, Davis Davis érkezése óta nem is érzem túlzónak a várakozást.”

A népszerű kézilabdázó kommentálta az elszerződéséről szóló híreket is. „Pompásan érzem magam a csapatban. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Veszprémbe szerződtem. Az ötödik idényt töltöm ebben a remek klubban, ebben a fantasztikus csapatban. Még két évig érvényes a szerződésem, és nagyon remélem, meghosszabbítjuk. (A visszatérés Szegedre) ...gonosz pletyka. Nem tudom, ki és miért találta ki, mert semmi alapja sincs. A Szeged nem keresett, a klubom vezetői pedig megerősítették, bíznak bennem.”

Beszélt arról is, hogy David Davis milyen változásokat tervez a csapatban. „David Davis a világbajnokság után nyilvánosan is elmondta, Petar Nenadicsra ugyanúgy balátlövőként számít, mint a nyáron érkező Rasmus Laugéra. Vagyis az irányítóposztra ketten maradunk, Kentin Mahé és én. Sérülés esetén pedig több variáció szerint is forgatható a csapat.”

Természetesen kisfia, Noé születése is szóba került. „A gyors hazatérés Noé születésére, majd még aznap a visszaút nem okozott semmilyen problémát. Egy edzést hagytam ki összesen, meccset pedig egyet sem. Aki emiatt neheztel rám, az téved. Semmilyen negatív hatással nem volt rám a fiam érkezése, sőt! Életem legnagyobb élménye és csoda volt, hogy ott lehettem a világra jöttekor. Ma sem tennék másként, mert emiatt semmilyen hátránya nem volt sem a csapatunknak, sem nekem.”