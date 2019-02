Nem bírt az olasz sztárcsapattal a Békéscsaba a CEV-kupa elődöntőjében

Nem sikerült a bravúrgyőzelem a Swietelsky-Békéscsaba női röplabdacsapatának a CEV-kupa elődöntőjének első mérkőzésén. A magyar bajnok az olasz sztárcsapatot, a Busto Arsiziót fogadta, amely a papírformának megfelelően végül 3-0-ra győzött, de a BRSE egyáltalán nem vallott szégyent, sőt, az első játszmában kis híján jókora bravúrt hajtott végre.

Történelmi mérkőzést játszott kedden este a Swietelsky-Békéscsaba női röplabda csapata. A második számú európai kupasorozatban, azaz a CEV-kupában a magyar csapat fennállása során először bejutott a legjobb négy közé, ráadásul magyar klub 23 éve nem járt ilyen magasságokban. Az ellenfél egy olasz sztárklub, a Busto Arsizio volt, amely egyértelműen a sorozat megnyerését tűzte ki célul, és amely két évvel ezelőtt már játszott a BRSE ellen a CEV-kupában, igaz, akkor a negyeddöntőben, és végül kettős győzelemmel jutott tovább.

A Békéscsaba az elődöntőbe jutással teljesítette az előzetes célkitűzést, amely eleinte inkább álomnak tűnt, de beteljesült. Innentől kezdve semmilyen teher nem nyomta a lányok vállát, de természetesen nem feltartott kezekkel léptek pályára, szerettek volna kellemetlen meglepetést okozni a Bustónak.

A vendégcsapat nyithatott először, és ebből azonnal előnyt kovácsolt, sokat hibázott eleinte a Békéscsaba, Bogdan Paulnak 0-5-nél időt kellett kérnie. Szofija Medics centertámadásából rögtön megszületett az első csabai pont, amit Tanja Bokan jó blokkja követett, majd Bodovics Hanna is eredményes volt. Igencsak töredezett volt a játék, hiányoztak a hosszú és látványos labdamenetek, de a BRSE a rossz rajt után egyenrangú ellefele volt az olasz sztárcsapatnak.

Tálas Zsuzsa váratlan leütésénél az egész csarnok talpra ugrott, végre egy látványos megoldás, aztán Kszenija Ivanovics és Medics is hozzátett 1-1 ászt, majd 1-1 rossz nyitást. 10-14 után egy pazar labdamenetet láthatott a 2000 néző, fantasztikus mezőnymunkát végzett a magyar csapat, ami végül pontot ért. Az olaszok sem akartak lemaradni, olykor megmenthetetlennek tűnő labdákból szereztek pontokat. Nikoleta Perovics is jól szervált, valamint eredményesen bombázta az ellenfél térfelét, a feljavult játéknak köszönhetően a BRSE visszakapaszkodott két pontra, ekkor időt kért Marco Mencarelli. A csereként beálló Bodnár Dorottya és Lucija Mlinar is megvillant, mindent megtett az egyenlítésért a magyar bajnok, de a Busto 21-24-nél három szettlabdához jutott. Ebből kettőt hárított a hatalmas szívvel küzdő Békéscsaba, időt kellett kérnie Mencarellinek. A harmadikat viszont megoldották egy szerencsés Vittoria Piani-ponttal, amivel megnyerték az első játszmát.

A második felvonás első labdamenete hatalmas csatát hozott, ami végül a 19 éves belga szupertehetség, Britt Herbots fejezett be. Ezúttal viszont nem tette meg azt a szívességet a BRSE, mint az első szettben, Ivanovics és Medics pontjaival üldözte ellenfelét, de sajnos Herbots és a csapatkapitány Alessia Gennari is ekkor kezdett bemelegedni. 2-2 után pillanatok alatt lett 3-8, Bogdan Paulnak időt kellett kérnie. Ez sem segített azonban, a különbség folyamatosan nőtt, amiben nagy szerepet játszott a Békéscsaba nyitójátékának visszaesése. Ráadásul szerencséje sem volt a hazai csapatnak, az egyik oldalon a labda épphogy átcsorgott a hálón, a másikon viszont nem. A 195 centiméter magas Beatrice Berti is kiosztott egy-egy méretes blokkot, 8-18-nál pedig már tíz volt közte. A szurkolókra viszont ez nem volt hatással, kitartóan buzdították a csabai lányokat, egy-egy pont vastapsot ért. A Bustót azonban ez nem zavarta meg, és végül könnyedén, 25-14-re nyerte a második játszmát.

Bodnár pazar centertámadásával kezdődött a harmadik játszma, de ugyanezt lemásolta a Busto Berti akciójával. Az olaszok ezúttal is megnyomták a szett elejét, ismét komoly hátrányba került a Békéscsaba, de nem adta fel és folyamatosan csökkentette a különbséget. Perovics és Bokan vette hátára ekkor a csapatot, 11-14-nél pedig egy egészen fantasztikus labdamenetet nyert meg a hazai csapat, ami után nem is lehetett folytatni azonnal a meccset, annyira tombolt a közönség, és annyira elfáradtak a játékosok. De az olaszokat ebben a szettben sem lehetett kizökkenteni, félelmetes mezőnymunkát végeztek, a befejezéseik pedig szinte mindig pontosak voltak. A Busto 24-17-nél meccslabdákhoz jutott, ezekből a BRSE ugyan hárított egyet, de a rutinos holland ütő, Floortje Meijners lezárta a mérkőzést, amelyet végül 3-0-ra nyert meg a sztárcsapat. Visszavágó egy hét múlva Olaszországban, ahol csoda kell a továbbjutáshoz, vagy még annál is több. Egy biztos, a Békéscsabának egyáltalán nincs oka szégyenkezni.

Végeredmény, női röplabda CEV-kupa, elődöntő, első mérkőzés:

Swietelsky-Békéscsaba - Yamamay e-work Busto Arsizio (olasz) 0:3 (-23, -14, -17)