Betetőzte összes csodáját a Sopron - jöhet az újabb Final Four

A kegyelmi állapotban kosarazó Tina Jovanovics (18 pont) vezetésével a Sopron Basket együttese bejutott a női kosárlabda Euroliga Final Fourjába, mert a franciaországi Bourges-ben 74-64-re nyert és ezzel 2-0-s győzelemmel zárta le a negyeddöntőt. A Sopron csúcsteljesítménnyel rukkolt ki, most pedig egy hónapja lesz, hogy felkészüljön a négyesdöntőre, amelynek elődöntőjében a tavalyi győztes orosz Jekatyerinburggal találkozik.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jenetése a franciaországi Bourges-ból.

Az első negyeddöntőben, Sopronban aratott egypontos (66-65) győzelem nemcsak lépéselőnybe hozta a Sopron Basketet, hanem önbizalmat és nyugalmat adott a magyar bajnok bouges-i utazása elé és alá. Csütörtöki kiadásunkban beszámoltunk arról, mennyi nehézséggel küzdött meg a tavalyi Euroliga-ezüstérmes azért, mert a franciák nemes egyszerűséggel tesznek az ellenfeleikre és a bírókra is.

Megtaláltuk a világ legsóherebb sportcsapatát A világ összes sportágában bevett szokás, hogy az ellenfelet fogadó csapat a repülőtéren valamilyen közlekedési eszközzel várja a vendégeket, hogy a meccsek helyszínére vigye őket. Egyetlen együttes van, amelyik tojik az írott és íratlan szabályokra: a francia Bourges kosárlabdacsapata. Ők pénteken este a Sopronnal játszanak az Euroliga negyeddöntőjében.

Viszont legalább a szálloda közel volt a Palais des sport Pradónak nevezett csarnokhoz, így aztán a soproni játékosok gyalog sétáltak át a létesítménybe. A hotelben - biztos ami biztos - a szurkolók is jelezték, hogy itthon vannak.

Az impozáns csarnokban csak a fűtés hiányzott - a bemelegítés közben a Sopron spanyol edzője, Roberto Iniguez csak a markát fújta, így melegítette magát. Hogy a fűtetlenség errefelé alap, vagy csak a Bourges újabb lélektani hadviselése volt, azt nem tudom, gyaníthatóan az előbbi, mert a Bourges játékosait ugyanúgy megviselhette, mint a mieinket. Legutóbb ilyen körülmények között január elején a görög Olimpiakosz otthonában kellett játszania a Sopronnak, az ott elért eredményt most nem említeném.

Óriási iramban indult a meccs, a Sopronban klasszis teljesítményt nyújtó Johannest álomszerűen szerelte Zahui, Turner kígyóként érkezett a palánk alá, a 4. percben 7-4-re vezetett a Sopron. Bár nem volt teljesen teltház, de a hangulatra nem lehetett panasz. 4-7-nél egy 5-0-s futással jött vissza a Bourges, de Crvendakicsnak szép válasza volt erre is. A Bourges nagy nyomás alá helyezte a magyar csapatot, de Turnernek helyén volt az esze, a 7. percben ő egyenlített (11-11.) A franciák ekkor megint egy 5-0-s sorozattal feleltek, 16-11, ez már jelentős előnynek bizonyult, nem véletlenül kellett időt kérnie Roberto Inigueznek.

Ez annyira hatott, hogy az első negyed végén egy ponttal, 19-18-ra már a Sopron vezetett. Tina Jovanovics két olyan kosarat dobott, amelyre csak csettintettünk - a soproni játékos erőszakosan, harcosan dolgozott a palánk alatt. A csodaembernek tekintett Johannest 2 ponton tartottuk, egyszóval egy kisebb megingástól eltekintve a Sopron remekül helytállt.

A védőlepattanókat remekül szedte a magyar bajnok a második negyed elején. A három bíró engedte a kemény védekezést, ez a Sopronnak jött jól. Johannest egy pillanatra egyedül hagytuk, jött is a tripla (21-21), majd Jovanovics két duplája, két rendkívül erőszakos, de remek mozdulat után. Ekkor Tina Jovanovics volt a nyerőember - már 10 pontnál tartott. Turner két ziccere kimaradt, ezért kár volt, de a Sopron keményen tartotta magát.

Jovanovics mellett Crvendakics is extrát játszott, utóbbi hármasával 30-29 ide a 18. percben. Előtte szegény Turner nézett soproninak egy franciát, egy sima oldalbedobás után adta el a labdát. Kár volt ezért a momentumért, de a zöld-sárgák mentálisan nagyon ott voltak a meccs ezen szakaszában is. Ha valaki hibázott, a másik kisegítette. A negyed utolsó két percét nagyon megnyomta a Sopron, amely egy csodás Turner-Dupree összjáték után a nagyszünetben 34-29-re vezetett.

A második első kosara nehezen akart megszületni, de az eddig kevés percet (ötöt) a pályán töltő Fegyverneky szép tempóval 36-29-re hízlalta a Sopron előnyét. Tunertől nevetséges ítélettel vették el a labdát, majd egy újabb támadószabálytalanságot fújt be a román Csender. (Elég véleményes ítélet volt mind a kettő.) Ami viszont nem volt jó, hogy a csapatfaultok aránya 0-4 volt ekkor.

Dupree dudaszós kosara a támadóidő lejárta végén egyszerűen zseniális volt, miként Zahui labdaszerzése is. Ugyanő a 25. percben 42-33-ra alakította a meccset, remekül játszott a magyar bajnok. Pedig lejtett a hazai pálya, a bírók lépéshibákat és faultokat engedtek meg a Bourges-nek. Mindhiába. A Sopron kurszki játékkal rukkolt elő (emlékeztes, hogy ebben az idényben Oroszországban csak Fegyvernekyék nyertek meccset), a védekezés zseniális volt. Zahui gól + faultja után pedig kinéztünk a közte tízből (36-47.)

A még mindig csak 7 pontos Johannest egy tripla közben akadályoztuk, háromból kettő bement, támadásban pedig újra ellenünk fújtak. Nagy volt az ellenszél, na. De Fegyvernekyt nem fújta el, az ő betörésével állítottuk vissza a közte tizet (39-49.) A negyed utolsó két percében kisebb zavar keletkezett soproni oldalon, amelyet Dupree labdaszerzése és ziccere után 41-51 volt az állás. Uralta a meccset a Sopron, amely óriási dolog volt ebben a csarnokban. Sajnos az utolsó fél perc nem sikerült jól, két duplát is kaptunk, a Bourges visszajött 45-51-re. Ezt a negyedet is egy ponttal, 17-16-ra a Sopron nyerte meg.

Annak ellenére, hogy 30 percen keresztül milyen nagyszerűen állt helyt a magyar bajnokcsapat, a döntés a negyedik negyedre maradt, ám ezen senki sem csodálkozhatott.

Tina Jovanovics bámulatos kosarai a negyedik negyedben is előkerültek, egyszerűen fenomenális volt, amit csinált. A 32. percben két duplájával 47-58, a határon mozogtunk, hogy bevigyük a végső ökölcsapást, de a Bourges nem akarta feladni. A francia csapatnak muszáj volt keményítenie a játékán, ez viszont azzal járt együtt, hogy a bírók mindent le kellett fújjanak. 52-60-nál Turner labdát vesztett, de a spanyol Ouvina mind a két büntetőjét kihagyta. Jovanovics, Jovanovics, Jovanovics - dupla, fault kiharcolás, közelharc, zsenialitás. Kegyelmi állapotban játszott.

4.39-el a vége előtt 55-63-as állásnál Iniguez időt kért. Meg kellett nyugtatni a játékosokat. Nem véletlen, hogy az időkérést követően a pályán még egy mini kupaktanácsot tartottak a soproniak. Bár vezetett a magyar bajnok, de a Bourges-ot nem lehetett leírni. 57-63-nál már a tarkónkon éreztük a fújtatásukat. Crvendakics triplája a lehető legjobbkor jött (57-68), de még mindig nem dőlt el semmi. Az idő viszont szépen pergett, ekkor már csak 2.24 volt hátra.

Hosszú lefolyású soproni támadásokra kellett készülnünk, mert a magyar csapatot az idő egyáltalán nem sürgette. 1.29-el a vége előtt 59-71, itt már csak a szabálytalanságokban bízhatott a Bourges, meg abban, hogy a Sopron kihagyja.

Nem hagytuk ki, a tavalyi EL-ezüstérmes Bourges-ben is nyert, lezárva ezzel ezt a negyeddöntőt és a tavalyi év után ismét a Final Fourra készülhet.

Erre pedig csak egy szó van: csodálatos.

Jovanovics: Óriási élmény volt a meccs A szenzációsan játszó Tina Jovanovicsot a mérkőzés után arról kérdeztem, hogy ez volt-e élete legjobb meccse?

"Maradjunk annyiban, hogy az egyik legjobb. Boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a diadalnak, csodálatos csapatunk van." A szenzációsan játszó Tina Jovanovicsot a mérkőzés után arról kérdeztem, hogy ez volt-e élete legjobb meccse?"Maradjunk annyiban, hogy az egyik legjobb. Boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a diadalnak, csodálatos csapatunk van."

Roberto Iniguez: Nehéz most megszólalni. Amikor két éve idejöttem Sopronba, és beszélgettünk az ügyvezetővel a célokról, akkor ő azt mondta, hogy reményei szerint a második év végére eljuthatunk az Európa Kupa legjobb négy csapata közé. Erre csak annyit mondtam, hogy én világ életemben nagy Euroliga célokért küzdöttem, ezért jöttem ide is. Most pedig elmondhatjuk, hogy két egymást követő évben ott lehetünk Európa legjobb négy csapata között! Felfoghatatlan eredmény. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, ez életem legjobb szezonja Volt már nagyobb kvalitású, erősebb csapatom, több is, de sehol nem hittek ennyire a munkában, és sehol nem dolgoztak olyan keményen a játékosok, mint ebben a klubban. Elismerésem a Bourges csapatának is, ők is megérdemelték volna, hogy ott legyenek a Final Fourban. A Final Fourt ügyvezetőnknek, Török Zoltánnak ajánlom, aki nem lehetett itt velünk"

Olivier Lafargue, a Bourges edzője: Jó meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen. A szoros idegenbeli mérkőzés segített ugyan nekünk, de különösen az első félidőben nem tudtunk olyan hatékonyak lenni a támadólepattanók terén, mint kedden. Kiestünk, ám nem esünk kétségbe, sajnos a legjobbunkhoz ezúttal nem tudtunk olyan közel kerülni, mint Sopronban.

A meccs végén a hatalmas feszültségben a Sopron edzője, Roberto Iniguez és a francia meste, Olivier Lafargue kisebb szócsatát vívott. A francia edző a meccs utolsó percében az utolsó soproni időkérésnél átment az ellenfél edzőjéhez, azaz Iniguezhez és kikérte magának, hogy a spanyol tréner hogy merészelt akkor időt kérni, amikor már minden eldőlt. A teljesen szokatlan megnyilvánulás utójátékát láthattuk a lefújást követően.

Női kosárlabda Euroliga negyeddöntő, 2. mérkőzés: Tango Bourges Basket (francia) - Sopron Basket 64-74 (18-19, 11-15, 16-17, 19-23)

A magyar csapat legjobb dobói: Jovanovics 18, Crvendakic 16, Dupree 13, Turner 8, Zahui 8



További eredmények: Fenerbahce (török) - USK Praha (cseh) 65-77. Továbbjutott a Praha kettős győzelemmel.

TTT Riga (lett) - UMMC Jekatyerinburg (orosz) 55-77. Továbbjutott a Jekatyerinburg kettős győzelemmel.

Polkowicze (lengyel) - Dinamo Kurszk (orosz) 77-81. Továbbjutott a Kurszk kettős győzelemmel.

A Final Four résztvevői: Sopron Basket, USK Praha, Kurszk, Jekatyerinburg. A négyesdöntő helyszínéről később döntenek.