Tragikus hirtelenséggel, 50 éves korában meghalt az MTK női kosárlabdacsapatának másodedzője. Radovan Vukovics halálának okát még nem tudni.

A Raso becenevű szakember az MTK korábbi vezetőedzője, Sztevan Csupics hívására érkezett Magyarországra Szabadkáról. Nagyon fiatalon kezdett kosárlabdázni Szerbiában, ízig-vérig sportember volt, minden nap edzett a mai napig is.

"Konditermünk állandó látogatója, használója volt, élete utolsó napján is emelte a súlyokat. Szabadkán játszott, majd az ottani utánpótlásban dolgozott edzőként, férfi és női vonalon. Öt éve kezdte meg a munkát klubunkban az utánpótlás mellett és első csapatunknál másodedzőként, illetve az amatőröknél, mint vezetőedző dolgozott. Sztevan Csupics honlapunknak elmondta, hogy azért hívta az MTK Budapestbe, mert tudta, kiváló szakember, és a szó igazi értelmében: ember. Mi is így ismertük meg.