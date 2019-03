Januárban egy széttört pohár darabjait kellett megkeresni egy sötét szobában. Március elején ebből a pohárból jogosan hörpintett ki mindenki egy-egy korty pezsgőt, mert a Sopron Basket a tavalyi év után ismét a legjobb négy közé jutott a női kosárlabda Euroligában. Ami innentől jön, az jutalomjáték, tortaevés és - talán egy újabb érem ennek a sorozatnak a végén, április 14-én.

A külső körülményekkel nem sokat foglalkoztam az elmúlt öt hónapban, mialatt szinte az összes Euroliga-mérkőzésen végigkísértem a magyar bajnokot. De az a január közepi, athéni túra tényleg elátkozott volt, mintha csak Bagaméri Elemér rendezte volna meg az egyes jeleneteket. Az Athén felett tomboló hatalmas szélviharban a görög légitársaság gépe alig tudott leszállni, hóvihar tombolt, az onnan 70 km-re lévő szállodában nem volt fűtés, majd másnap a csoport tök utolsója, az addig nyeretlen Olimpiakosz 63-52-re verte meg a Sopront.

Ma már tudjuk, a magyar csapatnak a 16 eddig lejátszott Euroliga-meccsén ez volt a legnagyobb különbségű veresége. Athénban csak a kristálytükör hasadt meg, de utána a soron következő két hazai meccset elvesztve (a török Fenerbahce és a spanyol Salamanca ellen) a pohár is miszlikbe tört.

Ekkor nem az volt a kérdés, hogy árpilisban hol lesz a Final Four, hanem az, hogy a Sopron tovább tud-e jutni a minden idők legőrültebb eredményeit hozó B-csoportból, ahol az orosz Kurszk kivételével az összes csapat körbeverte egymást. A kérdés azért is jogosnak tűnt, mert a sorozatban elszenvedett három vereség után az oroszországi Kurszkba szólította a Sopront a sorsolás.

Most már elmondható: nem volt olyan ember, aki fogadni mert volna a magyar csapat ottani győzelmére. Ám a hosszabbítás után kiharcolt felfoghatatlan győzelem - ezt most de könnyű leírni - egy ötös győzelmi szériába lökte a Sopront, hiszen a Kurszk után a török Hatayt, a lett Rigát és a francia Bourges csapatát (utóbbit kétszer) is sikerült legyőzni. Így jutott Roberto Iniguez együttese újra a kontinens legjobb négy együttese közé.

Az Olimpiakosz elleni vereség másnapján reggel a baszk tréner együtt reggelizett a soproni klubvezetőkkel. Azt mondta: ha ebben a csapatban mindenki egészséges, ő elviszi a lányokat a legjobb négybe. Az idényben elég sok nehézséggel küzdő soproniak ekkor 20-ra lapot húzva hazahívták a játéktól két éve visszavonult Honti Katát, aki első szóra jött. Az ő jelenléte morálisan óriási erőt adott a Sopronnak, az edzéseken nyújtott segítsége szakmailag pedig megalapozta a sikerszériát, hiszen Fegyverneky Zsófia sérülését muszáj volt kezelni. Ma már azt is tudjuk, hogy a soproni legenda itt marad az Euroliga-szezon végéig: az ő reaktiválása a magyar sport egyik legszebb és legnagyobb sztorija lesz - főleg akkor, ha érmet nyer majd a csapat.

Iniguez pedig betartotta amit ígért. A temperamentumos baszk ember, aki a falon is keresztül megy, ha saját csapatáról van szó igyekezett saját játékosairól levenni a terhet. A Sopron számára nem túl kedvező három napos Magyar Kupa finálé előtt is hallatta hangját - mindezt azért tette, hogy a csapat ne azzal foglalkozzon, hogyan lehet megoldani a kilenc nap alatt lejátszott öt tétmeccset. A soproni lányok hallani sem akartak arról, hogy "dobják" a kupa negyeddöntőjét a Győr ellen - ők oda is nyerni mentek. Külön szóltak Inigueznek, hogy nekik kell a kupa, azt vissza akarják venni a Szekszárdtól. Majd amikor ez sikerült, jött a francia Bourges, az a csapat, amely az Euroliga 23 éves történetében minden idényben ott volt a mezőnyben. Az első meccs egypontos thrillere után a Bourges nem tudott semmi újat mutatni hazai pályán, a Sopron igen, ezzel előbb megfojtotta ellenfelét, majd jöhetett az ünneplés.

Akik végigélték ezt a franciaországi túrát, azok tudják igazán, mekkora dolog volt, amikor a negyedik negyed végén az 5000 néző csendben ült a csarnokban. Csak a Kovács Gábor vezette maroknyi magyar dudált és énekelt rendületlenül. A sajtóteremben lehajtott fejjel ülő, korábban magabiztos franciákat látva az embernek táncolni lett volna kedve, de udvariasság is van a világon. A Bourges mesterterve kártyavárként omlott össze. Ők már a negyeddöntő előtt bejelentették, hogy szívesen lennének az idei Final Four házigazdái. Ezzel nem kis nyomás alá helyezték a FIBA-t, meg mindenkit, hiszen mindent megígértek. Ebben az esetben talán még buszt is küldtek volna az összes ide érkezőnek Párizsba - amúgy ez nem szokásuk.

Csakhogy az idei Final Four nem Bourges-ben lesz. Hogy hol, az még nagy kérdés. A legszebb álom egy újabb soproni rendezés lenne, de maradjunk a földön: Prága és az orosz Jekatyerinburg is esélyes arra, hogy április 12-14. között megrendezze ezt a tornát. A Sopron szempontjából a prágai rendezés is ideális lenne, mert oda sok magyar szurkoló el tud utazni, miközben Fegyvernekyéket nem nyomná agyon a hazai pálya terhe. Az már más kérdés, hogy ezúttal az elődöntőben ismétlődik meg a tavalyi finálé, mert az orosz milliárdos és verhetetlennek gondolt sztárcsapat, a Jekatyerinburg lesz a Sopron ellenfele. Azt írtam: verhetetlen. Nagyon erősek. De egy meccsen, semleges pályán bármi megtörténhet. Ennél többet erről botorság lenne írni. Maradjunk annyiban: a Sopron biztosan ott lesz a 2019-es női kosárlabda Euroliga Final Fourjában.

A végére tehát minden összeállt. A nagy mű azonban itt nincs befejezve. A gép tovább forog, az alkotók sem pihennek.

A soproni kosársztori tovább folytatódik. Mert ők mindig bíztak és küzdöttek, akárhol is legyenek.