Megint minden a soproni Final Four-rendezés mellett szól

Szakmailag tökéletes, hatalmas közönségsikert hozó három nap volt 2018 áprilisában a Sopronban megrendezett női kosárlabda Final Four. Az orosz Jekatyerinburg nyert, a Sopron lett a második. A meccsek zsúfolt ház előtt zajlottak, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség korifeusai elégedetten áztatták testüket Bükfürdőn. A Sopron Basket idén is bejutott a négyesdöntőbe, a kérdés már csak az, hol lesz az idei Final Four? Mi azt szeretnénk, hogy Sopronban. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű.