Kozák Danuta az anyaságra koncentrál

Leendő gyermeke nemét még nem tudja, de azt igen, hogy mikor tér vissza az élsport világába. Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos most az anyaságra koncentrál.

Kozák Danuta a közösségi oldalára feltett rövid videóban osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy a születendő gyermek nemét még nem tudja. "Jól vagyok és most teljes egészében az anyaságra koncentrálok" - mondta az olimpiai bajnok sportoló.

Kozák Danuta Rióban Forrás: Getty Images/2016 Getty Images/Phil Walter

Kozák azt is kijelentette, hogy a 2017-es évben egészen biztosan nem versenyez, legkorábban 2018-ban tér vissza. A célja a 2020-as tokiói olimpián való jó szereplés. "Ám addig is most az anyasággal járó élményeket szeretném megélni. Innentől kezdve nem én, hanem a születendő gyermekem lesz a legfontosabb."