Kovács Katalinnak vannak még kajakos tervei

Visszavonulása óta kislánya, Luca terelgetése jelenti a fő motivációt Kovács Katalinnak, aki olyan sokat kapott szeretett sportágától, hogy mindenképpen szeretne visszaadni valamit abból a tudásból, amely az életét is meghatározta. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos decemberben átvehette a sportág legmagasabb kitüntetését, az Arany Érdemérmet.

„Gyerekkoromban csak kajakoztam, sosem ábrándoztam arról, hogy milyen jó lenne az Év sportolójának vagy éppen Arany Érdemérmesnek lenni. Ezek az elismerések mindig jó érzéssel töltik el az embert, valahogy plusz motivációt adnak a jövőhöz" – nyilatkozta Kovács Katalin a szövetség honlapján.

A háromszoros olimpiai, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok sportoló elmondta, a jövő elsősorban a kislányáról, Lucáról, az ő fejlődéséről szól már.

Kovács Katalin Fotó: Magócsi Márton - Origo

„Amikor tavaly nyáron bejelentettem, hogy befejezem a pályafutásomat, volt pár hét, ami nehezebben telt el. Kerestem a helyem a nagyvilágban, szokatlan volt, hogy egyik napról a másikra megszűnt az a rendszer, amiben addig éltem. Persze az is igaz, hogy az utóbbi két év alatt sok frusztráció volt bennem. A felkészülés miatt nem tudtam a családommal lenni, csak hétvégéken. Fizikálisan még jelen voltam az edzéseken, lélekben azonban már nem mindig. Ezt akkor és ott nem tudtam magamnak megfogalmazni, utólag jöttem rá arra, hogy valójában már nem tudtam száz százalékban ráhangolódni a kajakozásra. Amikor befejeztem, féltem, hogy mi ad majd motivációt, de ez a félelem feleslegesnek bizonyult. Ugyanúgy megvannak a napi feladataim és kialakult az a rendszer is, amelyben a családommal együtt élem az életemet. Örömöt ad a napi program megtervezése, Luca terelgetése. Vagyis most ő a fő motiváció" – mondta.

A jövőben azonban szeretne visszakapcsolódni a sportághoz, nagyon szeretne gyerektáborokat szervezni. „Szép lassan kibontakozik bennem egy kép, de ezek egyelőre távlati tervek. Egy biztos, ebben a közösségben nőttem fel, rengeteg mindent kaptam a sportágtól és mindenképpen szeretnék visszaadni valamit abból a tudásból, azokból az érzésekből, amelyek az én életemet is meghatározták. A jótól nem akar az ember elszakadni."