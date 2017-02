Tokióban is szeretnének megfelelni kajak-kenusaink

Minden szakágban és minden korosztályban az a cél a magyar kajak-kenu sportban, hogy megmaradjon az eredményesség, s emellett tovább fejlődjön a sportág - hangzott el a Magyar Kajak-Kenu Szövetség pénteki sajtótájékoztatóján, amelyen bemutatkozott az új szakmai vezetés.

Schmidt Gábor, aki december eleje óta az MKKSZ elnöke, azt mondta: megválasztása után az elsődleges célja az volt, hogy minél gyorsabban felálljon a szakmai csapat, és elkezdődhessen a munka a Tokióig tartó olimpiai ciklusban.

"A következő időszakban és a 2020-as játékokon is szeretnénk megfelelni önmagunk és a szurkolók elvárásainak. A kormány kiemelt támogatása révén a következő négy évben is nyugodtak lehetünk, a számokat látva bízhatunk abban, hogy megvalósulhatnak a programjaink. A plusz források révén pedig új projekteket is elindíthatunk" - fogalmazott Schmidt Gábor.

Az elnök a szakmai csapat kapitányaként mutatta be Doma Gergőt, az új szakmai igazgatót, akinek a rendszer működtetése lesz az elsődleges feladata.

"Az első hónap tapasztalatai alapján a munkám jelentős részét a válogatottak háttérmunkájának biztosítása teszi ki, de emellett dolgozunk a diagnosztikai központ kialakításán és a szabadidősporthoz kapcsolódó feladatokon is" - mondta a szakember, aki úgy fogalmazott: fantasztikus örökséget kapott elődjétől, Csabai Edvintől, aki remek dolgokat indított el, s kollégáival feltett szándékuk, hogy haladjanak tovább a fejlődés útján.

Hüttner Csaba eddig utánpótlás szövetségi kapitányként, illetve vezetőedzőként dolgozott, mostantól azonban a felnőtt válogatottért felel.

"A női kajak szakág eredményességének megtartása mellett a legfontosabb, hogy férfi kajakban megerősödjenek az egyesbeli teljesítmények, a négyeseket az egyes és páros eredmények alapján fogjuk kialakítani - fogalmazott. - A férfi kenu ismét teret vesztett az olimpián, de az a célunk, hogy fenntartsuk a szakág hátterét. A női kenu viszont új lehetőséget jelent, ebben a szakágban eredményesek vagyunk, szeretnénk azok is maradni és tovább fejlődni."

Mint mondta: idén három nagy versenyre fókuszálnak, a májusi, szegedi Világkupára, majd a nyári, plovdivi Európa-bajnokságra és a racicei világbajnokságra.

"A Vk jó felkészülési állomás lesz a nyári világversenyekre, erős csapattal indulunk majd Szegeden" - jelentette ki a szövetségi kapitány.

Az utánpótlást irányító poszton az olimpiai bajnok kajakos, Dónusz Éva lett az utódja, aki szerint 2017-ben is elérhetőek lesznek az elmúlt év eredményei. Hozzátette: Hüttner Csabával együttműködve azon fognak dolgozni, hogy az U23-as, illetve ifjúsági korosztályból folyamatos legyen a beléptetés a felnőtt válogatottba.

"A mostani utánpótlás tagjai közül három-négy versenyző potenciálisan ott lehet a tokiói ötkarikás játékokon" - mondta.

A para- és a maratoni szakág irányítása - ahogy eddig is - Weisz Róbert feladata lesz, ő is az a célt tűzte ki, hogy megmaradjon az eredményesség, a paraválogatott pedig folyamatosan fejlődjön.

Weisz Róberthez hasonlóan régi-új arc a szakmai vezetésben Storcz Botond, aki nyolc évig irányította a felnőtt gyorsasági válogatottat, mostantól pedig a szlalom szakág sportszakmai fejlesztéséért lesz felelős.

"Létfontosságú, hogy a Csepel északi részén megvalósuló extrém parkban megépüljön a tervezett szlalompálya, hiszen annak használatával lehetőségünk lesz felzárkózni. Az olimpián négy számot rendeznek a szlalom szakágban, amit nem szabad félvállról vennünk" - mondta a kajakosként háromszoros ötkarikás aranyérmes szakember.

Schmidt Gábor elárulta, hogy a szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a felkészülési programot az idei évre, és említést tett az anyai örömök előtt álló Kozák Danutáról is. Mint mondta: az ötszörös olimpiai bajnok kajakosnak minden támogatást megadnak, és segítik majd a zökkenőmentes visszatérését.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az MKKSZ-t 2015 óta támogató Mercedes-Benz Hungária Kft. a következő olimpiai ciklusban is segíti a szövetséget, illetve a versenyzőket.