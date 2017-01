Svájci edzője győzni is megtanítaná Miklós Editet

Stefan Abplanalp, Miklós Edit svájci edzője az Altenmarkt-Zauchensee-i Világkupa-futam kvázi szünnappá váló szombati napján arról beszélt az Origónak, hogy mi hiányzik még a magyar sízőből, hogy a világ legjobbja legyen, miért jó vele foglalkozni olyan sztárok, mint az amerikai vagy a norvég válogatott, és, hogy miért döntött úgy, hogy a legnagyobb csapatoktól az egyik legkisebbhez igazol.

Miért dönt úgy fiatal svájci edző, hogy az amerikai, a norvég és a svájci utánpótlásválogatott után azt a magyar csapatot választja munkahelyéül, amelyik egyetlen versenyzőből áll?

Jó volt ezeknél a csapatoknál dolgozni, de egy idő után szükségem volt másfajta kihívásra. Ha már az amerikaiakról beszélünk: ott is akkor dolgoztam, amikor egy hosszú kihagyás után újra fel kellett építeni Lindsey Vonnt, hogy a legjobb legyen.

Stefan Abplanalp megtalálta a kihívást Magyarországon Forrás: Origo

A svájci szövetségtől történő távozását valóban azzal indokolta, hogy új kihívást keres. Megtalálta ezt nálunk?

Megtaláltam. Izgalmas a munka, és egy nagyon jó versenyzővel dolgozhatok, akiben óriási lehetőségek vannak.

Mielőtt Magyarországra jött, tudott bármit is a szövetségtől, illetve mire számított, mi fogja itt fogadni

Őszinte leszek: annyit tudtam, hogy ez egy nagyon pici szövetség, nagyon kevés munkatárssal, de komoly tervekkel.

Más jellegű munkát kell végeznie, mint kellett a nagy csapatok vezetőedzőjeként, és könnybb vagy nehezebb ez a munka?

Mondjuk inkább azt, hogy más. Míg korábban tíz-tizenkét nagyon jó síelővel dolgoztam, és igyekeztem mindegyikkel külön is foglalkozni, fejleszteni, egyúttal összetartani egy csapatot, addig itt csak Edittel kell törődnöm, minden energiámat, minden kreativításomat az ő jobbá tételére fordíthatom. Ami a munka másik részét illeti: miután itt nincs mögöttem, mögöttünk egy iroda, ahol elintézik az adminisztrációt, így rám hárulnak olyan feladatok, mint az elszámolások elkészítése, a szálloda foglalás, vagy éppen lemondás és hasonlók.

Stefan Abplanalp most csak Miklós Editre kell, hogy figyeljen Forrás: sielok.hu

De ez nem panaszkodás, tulajdonképpen még jobban is szeretem ezt a módit, mint azt a rendszert, amikor betelefonáltam a szövetségbe, ott valakinek kiadták a feladatot, visszatelefonáltak és a többi, és a többi. Ez így sokkal tisztább, követhetőbb.

Azt mondja, hogy abban az egy versenyzőben, akivel dolgozik hatalmas potenciál van. Milyen versenyzőnek látja Miklós Editet?

Nagyon tehetséges és nagyon jó versenyzőnek látom, ezért is vállaltam el a felkészítését. Edit fizikálisan roppant jól van felkészítve, és nagyon gyorsan tanulja meg azokat a technikai elemeket, amelyekkel még jobb lehet. Rendkívül szorgalmas és céltudatos, ami a lehető legjobb tulajdonság egy élsportoló esetében. Most már ott tartunk, hogy megtanult jól versenyezni, már csak győzni kell megtanulnia. Ez nem olyan egyszerű, de neki menni fog.

Min változtattak a közös a munka során, milyen új elemek kerültek be Edit felkészülésébe?

Sok mindenen nem kellett változtatni, de azért voltak kisebb módosítások. Az erőnléti edzője nagyon jó, azon nem kellett változtatni, amin igen, hogy igyekszünk sokkal több időt havon tölteni, mert ebben nagyon komoly hátrányban volt az élmezőnyhöz képest. Az idei felkészülés során ez fontos szempont volt, és látszik is az eredménye. A technikai elemek fejlesztéséhez pedig sok szlalom edzést iktattunk be a programba.

Stefan Abplanalp Forrás: Origo

Edit most ötödik a lesikló világkupa pontversenyében. Ez a realitás, vagy lehet innen előre lépni?

Most azt mondom, hogy ez a realitás, de az első helyezettet leszámítva kicsik a különbségek, és miért ne végezhetne előrébb.

Mi a különbség azok között a világklasszisok, akikkel dolgozott és Miklós Edit között?

Hogy mi a különbség? Semmi. Edit már most világklasszis, aki ott van a legjobbak között.

A februári világbajnokságon, majd a jövő évi téli olimpián is lesiklásban az éremszerzés, sőt utóbbin az aranyérem Edit kimondott célja. Ezt reális célkitűzésnek tartja? (Az interjú még azt megelőzően készült, hogy Miklós Edit bukott a vasárnapi tréningen és súlyos térdsérülést szenvedett, vége a szezonjának.)

Természetesen! Ezek olyan versenyek, ahol egy jó futamot kell teljesíteni, és ő már van olyan jó, hogy ezeket a futamokat meg tudja nyerni. A St. Moritz-i pálya, szerintem, egyébként is fekszik neki, a téli olimpia pályáját viszont majd csak az előolimpiának kinevezett Világkupa-futamon ismerjük meg. De én tavaly egy férfi lesikló versenyen már láttam, nehéz pálya, de nem reménytelen.

Akkor lehet, hogy 2018-ban Magyarországnak lesz egy téli olimpiai bajnoka?

Csak annyit mondok, könnyen lehet, hogy történelmi eseményt fognak látni.