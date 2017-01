Miklós Edit vagy Vonn kutyája okosabb?

A műlesiklók világranglistáján ötödik helyen álló magyar síző egy, a futam törlése miatt várakozással töltött nap közepén ült le beszélgetni az újságírókkal, hogy elmondja, mennyire nem hatja meg Lindsey Vonn visszatérése, milyen komoly tervei vannak a világbajnokságon és a jövő évi olimpián, és, hogy mennyi hiányzik ahhoz, hogy egy tökéletes sízőt lássunk. Sőt, még az is kiderült, hogy Vonn vagy Miklós Edit kutyája az okosabb.

A szombati nap nem volt egy sikertörténet az Altenmarkt-Zauchensee-i alpesi sí Világkupa-viadalon. A lesiklást megelőző edzés folyamatos halasztgatása végül a verseny törléséhez vezetett. Hatvankét induló maradt így hoppon, köztük Miklós Edit, aki a történtek ellenére a legkevésbé sem volt letörve. A lesikló Vk-pontversenyben az 5. helyen álló klasszis ránézésre egykedvűen vette tudomásul a történteket – pedig csak nyugodt és magabiztos, mert a céljai mit sem változtak attól, hogy szombat helyett vasárnap kell lejönnie egy rövidített pályán. Az Origo újságírójának több más médium társaságában egy kerekasztal beszélgetés keretében nyilatkozott Zauchenseeben.

Aggodalomra semmi ok, minden kerek Zauchenseeben Forrás: facebook.com/miklosedit88

„Senki nem szereti, ha elmarad a verseny, de most nem volt mit tenni – mondta a síző. – Az állandó halasztagás persze nem a legjobb dolog, hiszen a versenyző előbb felspannolja magát, rákészül a futamra, majd, amikor megtudja, hogy megint elmarad az edzés, akkor kienged, és mindenféle dolgokon kezd el gondolkozni, meg beszélgetni a hüttében. De ez még nem a legrosszabb forgatókönyv, sokkal rosszabb, amikor már bent állunk a rajtban, és akkor fújják le a versenyt."

Ettől most nem kellett tartani, esély sem volt felmenni a rajthoz, ahonnan a ködben alig lehetett belátni a pályát.

A szombati időjárás nem volt a Vk barátja Forrás: Origo

Így viszont változott Miklós Edit szombati programja is: délelőtt néhány laza csúszás, délután pedig alvás, ebéd, kondiedzés, újabb pihenő. Majd újabb rajtszámsorsolás. A pénteken kihúzott 11-es rajtszám nem volt rossz, de élt a remény, hogy ezúttal sikerül egy még alacsonyabbat megkaparintani. A szombat esti ceremónián, ahol a magyar síző a nagyjából 800-1000 fős néző sereg egyik kedvence volt.

Lindsey Vonnt nem lehet ebben a kategóriában legyőzni, osztrák induló pedig nem volt a legjobb tíz között, akiket egyesével szólítottak a pódiumra, végül a 15-ös rajtszámot válaszotta Miklós Edit, miután edzőjével, Stefan Abplanalppal megbeszélték a taktikát.

„Jobb a mezőny elején menni az nem vitás, bár most, hogy ennyi friss hó esett, nem rossz, ha páran leruccsolják (azaz letapossák, kicsit keményítik) a pályát."

Szép kutya, okos kutya A rajtszámok kiosztása egy jó hangulatú, laza műsor Altenmarkt főterén, aminek megvan a maga ceremóniamestere, aki „személyre szabott poénokkal tartja melegen a hangulatot. Pénteken például, amikor a nagy visszatérő Lindsey Vonn volt soron, hogy válasszon, tudva, hogy van egy kutyája, a műsorvezető megkérdezte, hogy milyen házikedvence van. „Van kutyám, ami nagyon aranyos, de nem túl okos" – mondta a Vk-rekorder. Amikor Miklós Editre került a sor, ő is megkapta ugyanezt a kérdést, amire frappánsan így válaszolt: „Nekem két kutyám, és mindkettő nagyon okos."

A Zauchensee-i pálya egyébként nem könnyű, a felső rajtnál rögtön van egy meredek rész, ahol tizenkét másodperc alatt 120 km/h-ra gyorsulnak a sízők, majd egy lassabb, technikásabb szakasz után a befutó újra kegyetlenül gyors.

„Akármilyen gyors, nem szabad félni, nem szabad arra gondolni, hogy baj történhet, mert akkor jó eséllyel meg is történik – mondta Miklós Edit az Origónak. – Én talán azért is éppen a lesiklásban, a leggyorsabb szakágban vagyok a legjobb, mert bátrabb vagyok, mint a többség.

Ez látszott Wengenben is, ahol előfutó lehetett a férfi Európa-kupa-futam pályáján. „Ezt a meghívást Stefan intézte el, és óriási élmény volt. A fiúk pályája gyorsabb, technikásabb, nagyobbak az ugratók, ott elsőnek lemenni olyan dolog, amire felfigyelnek. Az első napon még kicsit óvatosabb voltam, de a második napon már rendesen odatettem magamat."

A wengeni csúszás egyfajta taktikai húzás volt az edző részéről, aki egyrészt tanítványának akarta megmutatni, hogy egy férfi Vk-pályán is tud nagyon jól menni, és „ha ott le tud jönni, akkor a női Vk-sorozat bármelyik pályáján könnyűszerrel tud végigmenni", másrészt pedig a mezőnynek is üzenhettek azzal, hogy Edit volt az előfutó, és nem egy osztrák vagy svájci menő.

Változott a helyzet

A svájci tréner érkezésével megváltozott Edit és a magyar csapat megítélése is. „Tavaly ilyenkor én kuncsorogtam, hogy beállhassak valahová edzeni, és ne egyedül kelljen készülnöm, most pedig a legjobbak keresnek meg bennünket, hogy szeretnének velünk készülni."

„Erőben nem volt velem eddig sem gond, technikailag azonban sokat fejlődtem az elmúlt egy évben. Ha akkor 80 százalékos voltam, akkor most 90-95 körül tartok. Előbbi Zakariás Zsolt erőnléti edzőt dicséri, akivel tíz éve dolgozok együtt, és legalább úgy ismeri a testemet, mint én magama, a technikában való fejlődés pedig egyértelműen Stefan munkájának tudható be."

A kőkemény edzések nem változtak az új tréner érkezésével sem Forrás: Origo

Az edző és a tanítványa nagyon egy hullámhosszon van. Abplanalp kinevezésekor Miklós Edit azt mondta, majd kiderül, hogy megvan-e köztük az a kémia, ami a közös munka sikeréhez kell. A határozott versenyző egy hasonlóan határozott edzőt kapott maga mellé.

„Úgy tűnik, hogy működik a kémia, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Persze van, amikor nem értünk egyet, de észszerű érvekkel mindketten meggyőzhetőek vagyunk. Stefan nagyon sok olyan apróságra odafigyel, amire a korábbi edzőim nem fordítottak figyelmet, nagyon sokat csiszol a technikámon, például."

Az idei szezon csúcspontja az edző és a tanítvány szerint is az alpesi sí világbajnokság a svájci St. Moritzban, ahol Miklós Edit érmet nyerne lesiklás, míg Super-G-ben az első tíz hely egyikét célozza meg, ezzel hangolva a jövő évi pjongcsangi olimpiára, ahol az aranyérem a célja.

Nem barátkozik, mégis szeretik Miklós Edit saját bevallása szerint nem egy könnyen barátkozó alkat, „nem zavar, ha egyedül kell kimennem a mosdóba, versenyezni járok ide, nem pedig barátokat szerezni" – mondja. Ennek ellenére (vagy éppen ezért) nagyon népszerű a mezőnyben, különösen jóban van a lesikló ranglistát vezető szlovén Ilka Stuheccel. Lindsey Vonn visszatérését – amivel teli van az osztrák tévé – is elintézi azzal, hogy „van egy come back, kicsit ünnepelünk, aztán megyünk tovább, a célunk ettől nem változik, dobogóra akarok állni."

„Továbbra is az a cél, hogy olimpiai bajnok legyenek. Nagyon fontos a jó világkupa-szereplés is, a szakmailag talán még fontosabb is, mint az olimpia, de az olimpiának van egy pótolhatatlan eszmei értéke, és az sem mellékes, hogy a média jóformán csak erre figyel oda, ha téli sportról beszélünk Magyarországon. Miközben a világkupamezőnyben már úgy tekintenek ránk, mint sínemzetre, elismerik a mi eredményeinket és a magyar szövetség munkáját is."