Nemhiába hívják "boldogtalan hármasnak" Miklós Edit sérülését

Nincs annál súlyosabb sérülés, mint ami a hétvégén derékba törte Miklós Edit szezonját. A traumatológus főorvos kitartást kíván a szerencsétlenül járt magyar sízőnek, mert kemény küzdelem vár rá a következő hónapokban.

"Az első keresztszalag a legfontosabb stabilizátor, nélküle a térd instabillá válik" – mondta az Origónak dr. Nemes György traumatológus főorvos, aki az ilyen típusú sérülések elismert nemzetközi szakértője, rendszeresen tart előadásokat a térdszalagsérülések kezeléséről.

Miklós Edit sérülése a sportolók rémálma, ráadásul az elülső térdszalagsérülések közül is a legsúlyosabbat szenvedte el. Nem véletlenül nevezik úgy, hogy a "boldogtalan hármas", hiszen a legfontosabb térdszalag sérülése mellett a meniszkusz, illetve a csont is gyakran károsodik. Sajnos így történt a magyar síző esetében is."

"Az elülső térdszalag nem varrható, saját ínből pótolni kell, és elsősorban a rehabilitáció hossza miatt számít a sportolók rémálmának. A terhelhetőséget általában úgy próbálják elősegíteni, hogy megerősítik a combizmokat, ami megoldás lehet, de sajnos az a tapasztalat, hogy szemben a csonttal, ami összeforr ugyanolyanra, mint korábban, a szalagok soha többé nem lesznek ugyanolyanok."

A bukás után helikopterrel vitték le a pálya melletti orvosi épületbe Miklós Edit Forrás: Síszövetség/Gémes Renáta

Dr. Nemes Karl-Heinz Rummeniggét hozta fel pozitív példának, aki nem volt hajlandó megműttetni a sérült szalagokat, inkább megerősítette a combját, és csak visszavonulása után feküdt kés alá. "A síelés azonban más tészta, mint a futball, itt olyan igénybevételnek vannak kitéve a térdek, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás" – mondta a címzetes egyetemi tanár

Miklós Edit edzője egyből pozitívan nyilatkozott, mondván, nagyon jó a magyar versenyző erőnléte, ami biztosan segíti a regenerációban. Pozitív példa lehet Görbicz Anita, aki harminc fölött is vissza tudott térni egy hasonló sérülésből, de sajnos több olyan sportolóról tudunk, akinek derékba törte a pályafutását egy térdszalagsérülés.

Lisztes Krisztián is a boldogtalan hármast szenvedte el még brémai játékosként, és többé nem is tudott hasonló szinten teljesíteni utána, Tomori Zsuzsa pedig a 2015-ös világbajnokságon sérült meg olyan súlyosan, hogy egy évvel később a 2016-os Európa-bajnokságot is kénytelen volt kihagyni.