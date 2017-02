Magyar alpesi bravúrok Andorrában

Öt arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szerzett a magyar serdülő alpesi sí válogatott a korosztály egyik legrangosabb nemzetközi versenyén, a Trofeu Borrufán, Andorrában. A kiváló eredmények minden várakozást felülmúlnak, nemzetközi versenyen még nem szerepelt ilyen eredményesen magyar csapat.

Jelentős fejlődésen mentek keresztül a magyar alpesi síválogatott versenyzői, akik a Borrufa Kupán bizonyítottak január 30. és február 2. között Andorrában.

A szövetség által elindított serdülő válogatott programban részt vevő sízők közül Tausz András az U16-os korcsoportban 70 versenyző közül lett a legjobb óriás-műlesiklásban, míg műlesiklásban a második helyen ért célba. Az U16-os korcsoportban Tóth Zita óriás-műlesiklásban nagy fölénnyel utasította maga mögé vetélytársait, majdnem 4 másodpercet verve a mezőnyre. A záró napon szuper-óriásműlesiklásban szintén aranyérmet szerzett.

Az aranyérmesek: Tausz András, Szőllős Noa és Tóth Zita Forrás: Magyar Sí Szövetség

Az U14-es korosztály futamiban a külföldön készülő Szőllős Noa műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is aranyérmes lett, szuper-óriásműlesiklásban és alpesi összetettben pedig egyaránt ezüstérmet szerzett. Pénteken az újabb szuper-g futamban a harmadik hellyel zárt.

Jól dolgoznak a fiatalok

A korábbi versenyeken és a válogató felméréseken is látszódott, hogy serdülőink jó formában várták a az andorrai versenyt. Tausz András egy ausztriai kupán végzett az élen, utolsó éves serdülőként ilyen rangos versenyen a magyarok közül eddig senkinek nem sikerült nyernie. Ugyanezen a versenyen a női mezőnyben Szőllős Noa az eggyel fiatalabb korosztályban szintén a legjobbnak bizonyult. A szlovákiai Vratnán megrendezett nemzetközi versenyen is elindultak sízőink, akik közül Úry Bálintnak idén is sikerült dobogós helyen végeznie, óriás-műlesiklásban lett második.