Lassú volt a pálya, nehogy megöljék a lesiklókat

A 2018-as, pjongcsangi olimpia lesiklópályájának mérnöke igyekezett mindenkit megnyugtatni afelől, hogy a pálya kellően gyors lesz.

A svájci tervező, Bernhard Russi szerdán a St. Moritz-i alpesi világbajnokságon nyilatkozott a dél-koreai pályáról, miután többen nyílt kritikákat fogalmaztak meg róla. A férfiaknak tavaly februárban rendeztek Világkupa-futamot Pjogncsangban, ahol a sportolók szerint túl sok volt a kanyar, így nem lehetett igazán felgyorsulni.

"Szándékosan jelöltük ki így a pályát. Amikor először használsz egy lesiklópályát, akkor lassabb vonalvezetéssel kezdesz, mert nem akarod megölni a versenyzőket" - mondta a nagy tekintélyű svájci tervező, aki versenyzőként 1972-ben olimpiai arany-, négy évvel később pedig ezüstérmet szerzett lesiklásban.

Kjetil Jansrud Forrás: AFP/Giuseppe Cacace

A tavalyi viadalon győztes Kjetil Jansrud végsebessége mindössze 113,7 kilométer/óra volt. Összehasonlításképpen: a szocsi játékokon az aranyérmes Matthias Mayer 135 km/órával száguldott a leggyorsabb ponton, míg a világcsúcsot a francia Johan Clarey 161 km/órával tartja, amit a legendás wengeni lejtőn ért el 2013-ben.

"Most már tudjuk, hogy mennyire gyorsíthatjuk fel a pályát és meg is tesszük majd" - mondta Russi hozzátéve, hogy az ugratók is hosszabbak lesznek majd.

A jövő évi téli olimpia helyszínét idén márciusban a nők is kipróbálhatják, mivel március 4-én és 5-én lesikló és szuper-óriásműlesikló világkupafutamot rendeznek ott a számukra.