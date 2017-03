Lehet, hogy egy érembe került Baji Balázs hibája

Azok után, hogy a férfiak 60 méteres gátfutásában érmet reméltünk Baji Balázstól, a magyar bajnokot a középfutamban kizárták, miután elrontotta a rajtot. A további három magyar gátas egyike sem tudott döntőbe jutni a belgrádi fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon.

Ahogy azt az Európa-bajnokságot felvezető írásunkban is jeleztük, a magyar küldöttségben két olyan sportoló van, akitől érmet – akár aranyat – reméltünk Belgrádban. Közülük a 60 gátas Baji Balázs már biztosan nem váltja be a reményeinket, de az is biztos, hogy nála senki sem csalódottabb azok után, hogy a középfutamban kiugrott a rajtnál, és kizárták.

Baji Balázs nem mutathatta meg, hogy milyen remek formában van Forrás: MEXSPORT/MEXSPORT/David Leah

A másik magyar férfi gátas, Szűcs Valdó pedig sérülés miatt rajthoz sem tudott állni a középfutamban. A női mezőnyben Kozák Luca és Kerekes Gréta viszont egyaránt két jó futással tudott búcsúzni a szerb fővárostól: előbbi végül a 13., míg utóbbi a 12. helyen végzett. Kozák az előfutamban 8.14 másodperccel egyéni csúcsot futott.

A délutáni programban azonban még teremhet számunkra babér: Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese a legjobb eredménnyel (18.44 méter) jutott az esti döntőbe, míg Zsivóczky-Farkas Györgyi remek kiegyensúlyozott teljesítménnyel a harmadik, míg Krizsán Xénia az ötödik helyről várja az ötpróba utolsó számát, a 800 méteres síkfutást.