Doppinglistára kerül a profi bringások kedvenc asztmagyógyszere

A Nemzetközi Antidopping-csoprt, a WADA a tiltott szerek listájára teszi azokat a kortikoszteroid tartalmú szereket, melyeket eddig orvosi javallatra használhattak a légzési problémákkal küzdő sportolók.

A döntést Olivier Niggli, a WADA általános igazgatója jelentette be, miután elismerte, hogy az eddigi szabályozás "nem volt megfelelő, és lehetőséget adott a visszaélésekre". A kortikoszteroidot tartalmazó szerek használatára nem állípítottak meg konkrét büntetési tételt, azt mindig az adott eset alapján fogják majd kiszabni.

A kortikoszteroidok azt követően kerültek az általános figyelem, illetve a WADA figyelmének homlokterébe, hogy az elmúlt évek nagy háromhetes körversenyein - a Tour de Francon, a Giro d'Italián és a Vuelta a Espanán - remeklő brit Sky csapatról több terhelő információ is napvilágot látott - leginkább az a gyanús csomag foglalkoztat mindenkit, amit a csapatorvos kapott a 2012-es Tour egyik állomásán.

Bradley Wiggins összetett Tour de France-győzelmét ünnepli Párizsban 2012-ben Forrás: AFP/Jerome Prevost

Tavaly a Fancy Bear orosz hekkercsoport hozta nyilvánosságra, hogy Bradly Wiggins, a 2012-es francia körverseny győztese - nem mellékesen lovaggá ütött ötszörös olimpiai bajnok kerékpáros - 2011-ben és 2012-ben a Tour, 2013-ban pedig a Giro ideje alatt kapott nagyobb mennyiségű triamcinolon injekciót. A kortikoszteroid tartalmú szert Wiggins hivatalosan pollenallergiára kapta, és a csapatorvos engedélyével szedhette - így keltve a szabályosság látszatát. A brit antidopping-csoport első embere, Nicole Sapstead szerint valamennyi esetben jóval nagyobb adag került a gyógyszerből a Skyhoz, mint az indokolt lett volna.

A kortikoszteroid tartalmú szerek azért népszerűek a bringások körében, mert viszonylag gyorsan lehet velük komoly súlycsökkenést - egy hét alatt akár 1,5-2 kilót is - elérni, miközben a sportoló ereje egyáltalán nem csökken.

Niggli azt is megerősítette, hogy bizonyos - az Egyesült Államokban elkövetett - doppingügyek felderítésébe a jövőben a Szövetségi Nyomozóirodát (FBI) is be fogják vonni. Az egyik ilyen ügy a négyszeres olimpiai bajnok, a London után 5000 és 10000 méteren Rióban is duplázó brit középtávfutó hérosz, Mo Farah edzője, Alberto Salazar esete.

"Az FBI szerepe azért kulcsfontosságú, mert ők rá tudják kényszeríteni a gyanúsítottakat, hogy beszéljenek. "Egy meghallgatáson mi legfeljebb azt mondhatjuk a gyanúsítottnak, hogy, ha nem beszél, akkor rosszfiú, míg az FBI-osok azt mondják, hogy, ha hallgatsz, akkor három napra mehetsz a rács mögé. Egészen más a kettő pszichológiája."