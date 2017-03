Elmarad a súlycsoportok királyának meccse

Májusra tervezték, de most már biztosan elmarad a Manny Pacquiao - Amir Khan váltósúlyú világbajnoki profi ökölvívó-mérkőzés.

A Boksz Világszervezet váltósúlyú övét birtokló fülöp-szigeteki Pacquiao menedzsmentje február végén jelentette be, hogy a sportoló - a szurkolók akarata szerint - a brit bokszoló ellen lép legközelebb ringbe. Most a meccs szervezője azt nyilatkozta a Los Angeles Times-nak, hogy nem sikerült összeszedni a mérkőzésre felajánlott 38 millió dollárt, emiatt 2017 első felében biztosan nem küzd meg egymással a két bokszoló. Pacquiao tanácsadója hamarosan új ellenfelet jelöl majd meg, akivel már akár júliusban is meccselhetne a fülöp-szigeteki sztár. De ha ezt nem fogadja el, akkor meg kell várniuk, amig sikerül összehozni a Kahn elleni meccset.

Manny Pacquiao nyolc különböző súlycsoportban szerzett már vb-övet Forrás: AFP/John Gurzinski

Manny Pacquiao az egyetlen bokszoló a világon, aki nyolc különböző súlycsoportban is vb-övet szerzett. Eddigi 67 profi meccsén 59 győzelem, két döntetlen és hat vereség a mérlege. Az athéni olimpián ezüstérmes, a profik között korábban kisváltósúlyban és váltósúlyban is világbajnok Khan 35 profi meccsén négy vereség mellett 31 győzelmet aratott.