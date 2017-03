Sporttörténelmet írtak Rotterdamban a magyar nők

A Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Heidum Bernadett, Keszler Andrea összeállítású csapat sporttörténelmi tettet hajtott végre, ugyanis döntőben is most először szerepelt vb-n, azaz Magyarország első vb-érmét nyerte ebben a számban.

A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba alkotta négyes 2015-ös ezüstje után nem titkoltan az aranyéremért érkezett, ennek megfelelően sokáig az élen haladt a fináléban, azonban a végén valamennyi ellenfele megelőzte, így negyedikként ért célba, de az oroszok kizárása miatt végül harmadik lett Hollandia és Kína mögött.A női váltó a 3000 méteres verseny egészében a harmadik helyen haladt közvetlenül a kínaiak és a hollandok mögött. A papírforma szerint leggyengébb négyes, a japán fél távtól némi lemaradással követte a triót.

Liu Shaoang egy ezüst- és egy bronzérmet is szerzett vasárnap

Mielőtt azonban a hajrában elkezdődött volna az igazi csatározás a dobogós helyekért, a holland váltó egyik tagja négy körrel a vége előtt elesett, és ez el is döntötte az egész futamot, mivel a magyaroknak nem volt esélyük utolérni a kínaiakat, a bronzérem pedig Japán ölébe hullott.

Liu Shaoang ötödik lett összetettben

Liu Shaoang ötödik helyen zárt összetettben. Valószínűleg a váltóra tartalékolva nem hajtotta ki magát a 3000 méteres szuperdöntőben, amelyet az ötödik helyről várt. A junior világbajnok olyannyira nem versenyzett, hogy sem a részhajrákra nem sprintelt, sem az élbollyal nem tartott, egyszerűen csak lekorcsolyázta a távot, több mint egyperces hátránnyal ért célba. Ennek ellenére a tavalyi ötödik helye után - aminek megtartását jelölte meg céljaként a vb előtt - idén is ötödik lett.



A győzelmet a szuperdöntőben második dél-koreai Szeo Ji Ra szerezte meg, aki minden távon dobogós lett, 1000 méteren éppen Liu Shaoang előtt győzött. A szuperdöntőben Sjinkie Knegt futamgyőzelmével feljött a második helyre, harmadikként a kanadai Samuel Girard zárt. A tavaly bronzérmes Liu Shaolin Sándor 10., Knoch Viktor pedig 11. lett.



A nőknél kilencen szerepeltek a 3000 méteres szuperdöntőben. Liu Shaolin Sándor brit párja, Elise Christie két aranyérme után ebben harmadikként ért célba, ami elég volt ahhoz, hogy összetettben is élen végezzen, azaz harmadik diadalának örülhetett. A három ezüstje után a negyediket is megszerezte a kanadai Marianne St-Gelais, míg harmadikként a futamot megnyerő dél-koreai Sim Szuk Hi zárt. A Liu Shaoanghoz hasonlóan szintén csak 18 éves Jászapáti Petra 11. helyen végzett, míg Keszler Andrea 29. lett.