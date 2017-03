Spanyol tenisz nagyágyú érkezik Budapestre

Az április 22-én kezdődő salakpályás férfi tenisztorna vendége lesz Fernando Verdasco.





A világranglistán 29. spanyol Fernando Verdasco is részt vesz az április 22-én kezdődő budapesti salakpályás férfi tenisztornán.

A 33 éves balkezes játékos a magyar szövetség Youtube-csatornáján keresztül üzent a magyar rajongóknak az Indian Wellsben zajló versenyről. Azt mondta, reméli, hogy a magyar fővárosban megvédheti majd a Romániában szerzett pontjait.

Fernando Verdasco hét ATP tornát nyert meg, párosban világbajnoki címet szerzett és három Davis Kupa győzelme is van Forrás: AFP/ADRIAN DENNIS

A verseny jogtulajdonosa, Ion Tiriac román üzletember és korábbi Davis Kupa-játékos tavaly júniusban jelentette be, hogy húsz év után áthozza Magyarországra a tornát Bukarestből.

A válogatottal háromszoros Davis Kupa-győztes Verdasco 2001 óta erősíti a profik táborát, karrierje alatt eddig hét tornát nyert, és legjobbjaként hetedik volt az ATP-rangsorban. Nyolc éve elődöntőt vívott az Australian Openen - későbbi bajnok honfitársától, Rafael Nadaltól kapott ki emlékezetes, ötszettes meccsen -, emellett Wimbledonban és a US Openen is játszott negyeddöntőt.

Magyarország első ATP-tornájának az óbudai Nemzeti Edzésközpont ad otthont.