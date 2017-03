Sikeres hallássérült pingpongtorna Budapesten

Március második hétvégéjén rendezték Budapesten, az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban a Hungarian Deaf Table Tennis Open nemzetközi hallássérült asztalitenisz versenyt, amelyen kilenc ország képviseltette magát (Anglia, Olaszország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Litvánia, Norvégia, Japán és Magyarország).

Az első napon a csapatviadalokat bonyolították le, ahol nyolc csapat versengett egymással. Az első helyen kiemelt Litvániának a négy közé jutásig nem volt különösebben nehéz dolga, de az elődöntőben nagyon nagy mérkőzést játszottak Japánnal, akiken végül is túljutottak 3:2-vel.

A végén összejött az álomdöntő, Litvánia-Németország. A két és fél órás küzdelem után 3:2 arányban Litvánia győzött és örülhetett. A magyar férfi résztvevők, egy olasz játékossal kiegészülve megnyerték a vigaszágat, a magyar-angol lány csapat pedig a harmadik helyen végzett.

Forrás: HDTTO

A második napon rendezték az egyéni selejtezőket, az egynemű párosokat és vegyes párosokat. A papírforma érvényesült mindenhol. Női párosban két magyar is a dobogóra állhatott, Fekete Zsuzsanna (Kaposvári AC) Jurkova Eva oldalán az 1. helyen végzett, míg Iola Pamela (Pécsi Tüke SE) Bromley Maureen-nel a harmadik helyet szerezte meg. Vegyes párosban Fekete Zsuzsinak és Bencsik Gergelynek nem jött össze a bravúros győzelem a négy közé jutásért, a japánok, ha kevéssel is, de jobbnak bizonyultak.

A harmadik nap reggel a szervezők egy kis ajándékkal kedveskedtek az összes játékosnak és közreműködőnek: Weltner Györgyné Ivánkay Mária, a Nemzet Sportolója, külön köszöntötte a versenyzőket és a szervezőket, de külföldi tartózkodása révén a levelét Horváth Balázs olvasta fel. A következő órákban az egyéni főtáblák zajlottak le, ahol a férfiaknál a német Mark Mechau bizonyult a legjobbnak, míg a nőknél a tavaly világbajnokságot nyert Jurkova Eva, aki a döntőben Fekete Zsuzsannát győzte le. A csapat díjakat Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a párosok díjait Horváth Balázs a Semmelweis Egyetem esélyegyenlőségi koordinátora, az egyéni díjakat Ivánkay Teréz hatszoros Siketlimpiai bajnok adta át.

Forrás: HDTTO

A verseny nagyon jól sikerült, a rendezést a riói paralimpiát is megjárt személy is méltatta, hogy ilyen profi szervezést ritkán látni. A sikerhez tartozik, hogy a résztvevő országok közül mindenki nagyon jól érezte magát és várják a következő évet. „Örömmel láttam, hogy ennyien eljöttek a versenyre és külön öröm számomra, hogy már várják a következő versenyt - nyilatkozta Bencsik Gergely főszervező. - Ez egy jó felkészülési lehetőség volt az idei Siketlimpia előtt, ahol láthatták egymást a riválisok, hogy ki hol tart. Jó volt látni, ahogy a régi ismerősök örültek a találkozásnak és ami annál is fontosabb, hogy születtek új barátságok is. Köszönjük szépen a szponzoroknak a támogatásukat, remélem a jövőben is együttműködhetünk velük."

Az m4sporton a következő asztalitenisz magazinban a versenyről készült összefoglaló is megtekinthető lesz.