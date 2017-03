Berki több ezer kilométerről tisztelgett március 15. emléke előtt

A válogatott címeres mezét magára öltve posztolt a Facebook-oldalán Berki Krisztián olimpiai aranyérmes tornász, aki ezzel kívánta jelezni, hogy számára a távoli Bakuban, Budapesttől három és fél ezer kilométerre is tisztelgést parancsoló nap március 15-e, nemzeti összetartozásunk ünnepe.

A csütörtökön kezdődő Világkupa-versenyen szereplő háromszoros világ-, és hatszoros Európa-bajnokot a rajt előtti utolsó edzése után érte el Azerbajdzsánban a Telekom Sporthír Szolgálat munkatársa, és már az első értesülés is érdekességgel szolgált.

„Meg voltam győződve arról, hogy a lólengés selejtezője csütörtökön lesz, és 24 órányi pihenő után szombaton következik a döntő, ám keresztülhúzták a számításomat, és mindent egy nappal hátrább toltak. Titokban abban reménykedtem, hogy ha szombaton sikerülne győzelmet kiharcolnom, akkor az éppen az arra a napra eső 32. születésnapom is még szebb lehetne. Ez most nem jött be, de ez legyen a legnagyobb bajom. Sokkal fontosabb a számomra, hogy javuló formában és kellő magabiztossággal mutassam be a gyakorlatomat, amelynek felépítése és anyagerőssége egyre inkább emlékeztet pályafutásom legszebb napjaira." – mondta az UTE válogatott tornásza, sportágában – Magyar Zoltán és Sivadó János után – a harmadik magyar, akiről a nemzetközi szövetség egy nehéz és mutatós elemet a nevével szabadalmazott.

Berki Krisztián egyre közelebb kerül londoni formájához Fotó: Magócsi Márton - Origo

Négyéves kora óta a torna bűvöletében

A riói olimpiai szerepléséről már a balul sikerült 2015-ös világbajnokság után lemondani kényszerülő sportember örömmel újságolta, hogy a két éve műtött válla már régóta nem ad rossz jelzéseket, így a terheléssel sem kell nap mint nap csínján bánnia.



„Magam is elcsodálkozom néha azon, hogy hátulgombolós kissrácként, négyéves koromban bámultam meg először a hatalmasnak tűnő és kicsit félelmetes tornaszereket, amelyek közül a kápás lovat ma már úgy érzem, mintha hozzám nőtt volna. A torna mesébe illően szép ajándékokat tartogatott a számomra, de olykor kínszenvedést is okozott. Büszke vagyok arra, hogy sok-sok segítőtárs közreműködésével és áldásos segítségének köszönhetően mindig sikerült talpra állnom, és hozzákezdeni a hátrány ledolgozásához. Tulajdonképpen most is ezt teszem, miközben az edzőmmel együtt azt tapasztaljuk, hogy a tudásom a régi, és az élvonalban mostanában feltűnt új riválisokéhoz egyre inkább hasonlítható" – újságolta a bakui szereplésétől is sikert remélő Berki.

Premier Kolozsváron

Néhány hónap leforgása alatt sikerült megnyernie a magyar és a mesterfokú bajnokságot, valamint a szép hagyományokra visszatekintő szombathelyi nemzetközi rangadót, miként a cottbusi, a melbourne-i, valamint a nagojai Világkupa-versenyek is az ő győzelmét hozták.

Mindig sikerült talpra állnia Forrás: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

„Nem strigulázom a győzelmeket, de jóleső érzéssel nyugtázom, hogy hat nekifutásból hatszor győztem, tehát jó irányban és jól haladunk. Ha Bakuban, nem sokkal később pedig Dohában is nyerni tudok, akkor az április 19-én kezdődő Európa-bajnokságnak is bátrabban futhatok neki. Tizenöt éve annak, hogy a KSI 17 esztendős zöldfülű tornászaként junior Eb-ezüstöt sikerült szereznem, de az eltelt másfél évtizedben egyszer sem fordult elő, hogy Kolozsváron kellett volna bemutatnom a tudásomat. Most tehát egy premier következik, ahol – öt évvel az utolsó Eb-győzelmem után – a folytatás lendületét is biztosító eredménnyel szeretnék kirukkolni" – hangsúlyozta a szombaton születésnapos olimpiai bajnok.