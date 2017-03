Federer fiúbandával riogatja az emberiséget

Roger Federer újabb zenei videót tett ki a netre: Grigor Dimitrovval és Tommy Haasszal adta elő a Chicago együttes Hard To Say I'm Sorry című balladáját. Még Novak Djokovic is felbukkant a klipben.

Federerék már a januári Australian Open alatt is összeállították a dalt, mostanra azonban koreográfiát is készítettek hozzá, és egyetlen, ám annál ütősebb sor erejéig Djokovicot is bevágták a klipbe.

"Most komolyan, alakítunk egy fiúbandát, One Handed Backhand Boys (egykezes fonák fiúk) néven" - írta Federer a tweet alá.

Később, újságírói kérdésre Federer elmondta, hogy még Ausztráliában ünnepelték az ügynöke születésnapját, és jelen volt David Foster zeneszerző is. "Énekelni kezdtünk, és úgy éreztük, ez túl vicces, hogy ne osszuk meg. Most viszont stúdióba is elmentünk, és van egy nagyon vicces vendégszereplőnk - utalt Djokovicra. - A végeredmény egyszerre nagyon rossz és nagyon jó."

"A szöveget nem is tudom igazán jól, ezért egy iPhone-ról olvasom - tette hozzá a 18-szoros Grand Slam-bajnok. - Ezúttal egyfajta playbacket alkalmaztunk, hogy szépen szóljunk, ne úgy, mint az előző videón, ahol mintha macskák és kutyák énekelnének."