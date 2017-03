A káprázatos Federer ötödször nyert Indian Wellsben

Az elképesztő formában teniszező svájci Roger Federer 6-4, 7-5-re legyőzte honfitársát, Stan Wawrinkát az Indian Wellsben zajló férfi tenisztorna döntőjében. Federer ezzel az Ausztrál Open után az ötödik Grand Slamként emlegetett kaliforniai versenyen is nyerni tudott, elkápráztatva ezzel a sportvilágot. A bázeli teniszező így rekordot döntött, ő lett minden idők legidősebb Masters-győztese.

Andre Agassi 34 évesen és 3 hónaposan nyerte meg a cincinnati Masters-versenyt 2004-ben. Roger Federer most 35 évesen és 7 hónaposan diadalmaskodott Indian Wellsben. A sokak által már elparentált klasszis 2017-ben úgy játszik, mintha tíz évvel fiatalabb lenne.

Az első játszmában 5-4-ig mind Federer, mind Wawrinka hozta a saját adogatását. 5-4-nél és 30:40-nél Wawrinka kiütötte a pályáról a labdát, ezzel Federer meg is nyerte az első szettet.

A második játszmában a hátrányban lévő Wawrinka azonnal elvette Federer adogatását, amelyet Federer azonnal vissza is vett. Innentől kezdve 6-5-ig egyikük sem hibázott. 6-5-ös Federer-vezetésnél azonban Wawrinka igen, így Federer 7-5-re nyerte a második játszmát, ezzel be is fejezte a mintegy másfél órán át tartó mérkőzést.

Roger Federer pályafutása során a huszonötödik Masters-versenyt nyerte meg, összességében pedig kilencven tornagyőzelemnél jár.

Fantasztikus héten vagyok túl – nyilatkozta a megnyert döntő után Federer. – A visszatérésem eddig nagyon jól sikerült, de még az út elején vagyok, abban bízom, hogy az egészségem engedi majd, hogy minél tovább teniszezzek. Indian Wells az egyik kedvenc tornám, 17 éve indultam itt először. Sajnálom, hogy tavaly nem lehettem itt, de most annál csodálatosabb érzés, hogy ismét bajnok lehettem."

A nők versenyét az orosz Jelena Vesznyina nyerte meg, a döntőben 6:7, 7:5, 6:4-re verte meg honfitársát, Szvetlana Kuznyecovát.

ATP Masters, Indian Wells, férfi egyes döntő: Roger Federer-Stan Wawrinka 6-4, 7-5. Női egyes döntő: Jelena Vesznyina-Szvetlana Kuznyecova 6:7 (6–8), 7:5, 6:4