Miklós Edit megkezdte az erőnléti edzéseket

Alig több mint két hónappal súlyos térdsérülését követően megkezdhette az erőnléti edzéseket az alpesi síző Miklós Edit.

"Voltam ellenőrzésen, az orvos pedig meg volt elégedve, így engedélyezte, hogy megkezdjem az erőnléti tréningeket" - jelentette ki a szerdai sajtóbeszélgetésen a lesiklásban olimpiai hetedik magyar versenyző.

A bukás után helikopterrel vitték le a pálya melletti orvosi épületbe Forrás: Síszövetség/Gémes Renáta

"A tervek nem változtak, ha minden megfelelően alakul, akkor szeptemberben állhatok újra sílécre. Most egy hónapig még otthon készülök, ami most már a gyógytorna mellett edzésekből is áll. Aztán újra kontrollra utazok" - mondta az MTI-nek Miklós Edit, hozzátéve, hogy súlyos sérülése ellenére többnyire jó lelki állapotban van.

Miklós Edit verseny közben Forrás: AFP/Mark Ralston

Miklós Editnek január 15-én, az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett lesikló versenyt megelőző hivatalos edzésen egy jobb kanyarban szétcsúszott a lába, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy a jobb térdében a keresztszalag-szakadás mellett egy csontdarab letört, továbbá porcsérülést is szenvedett, illetve a bal térdében is sérültek a szalagok. Egy Innsbruck melletti magánklinikán még aznap megoperálták.