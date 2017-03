Rio párbajtőröző hősei Budapesten

Nagy és rangos mezőny, 58 ország közel 500 vívója lép majd pástra péntektől vasárnapig a MOM Sportban sorra kerülő WestEnd férfi és női párbajtőr Grand Prix-versenyen.

"Az elmúlt időszak bizonyította, hogy szeretnek Budapestre jönni a vívók, most is tartjuk a megszokott nagy létszámot és rangos mezőnyt" - mondta Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) elnöke a szerdai sajtótájékoztatón. Szetey András, az MVSZ kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, hogy a budapesti a legrangosabb GP-verseny, mert párbajtőrben indul a legnagyobb mezőny. Ezt mutatja, hogy Budapestre ezúttal is valamennyi kontinensről érkeznek versenyzők.

Boczkó Gábor még nem döntött arról, hogy folytatja-e versenyzői pályafutását Forrás: MTI/Illyés Tibor

A hazai közönség számára az egyik legnagyobb hiányzó Imre Géza mellett Boczkó Gábor sem lép pástra, mert a GP egyik főszervezőjeként lesz majd jelen a csarnokban, és versenyzői pályafutásának folytatásáról majd ősszel dönt. A nézők ugyanakkor láthatják majd az olimpiai bronzérmes magyar csapat másik két tagját, a sérüléséből felépült Rédli Andrást, illetve Somfai Pétert.

Az olimpiai bajnok Szász Emese is ott lesz a budapesti Grand Prix versenyen Forrás: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

A nőknél a riói bajnok Szász-Kovács Emese mellett pástra lép még a világranglista-vezető tunéziai Sarra Besbes, valamint a kétszeres egyéni világbajnok olasz Rosella Flamingo.