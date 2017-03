Federer nem indul Monte-Carlóban

A 18-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer nem indul az április 16. és 23. közötti monte-carlói tenisztornán.

A 35 éves svájci játékos, aki ebben az évben az Australian Openen és Indian Wells-ben is nyert - s a most zajló miami versenyen is az esélyesek között van -, eddig egyszer sem tudta megnyerni a hercegségbeli salakos tornát, pedig négyszer is bejutott a döntőbe: háromszor (2006, 2007, 2008) Rafael Nadaltól, egyszer (2014) pedig honfitársától, Stan Wawrinkától kapott ki.

Federer az év elején sokat ünnepelhetett Forrás: DPPI/Mike Frey

A hasonló kategóriájú nagy tornák közül csak a rómain nem sikerült elhódítania még a trófeát.

Federer a tavalyi térdműtéte után ezen a versenyen tért vissza, akkor a negyeddöntőben a francia Jo-Wilfried Tsonga búcsúztatta.

A jelenleg a világranglista hatodik helyén álló Federer mellett a legjobb tíz közül a japán Nisikori Kej sem lesz ott a monte-carlói mezőnyben, a rangsor első két helyén álló, jelenleg egyformán könyöksérüléssel bajlódó skót Andy Murray és szerb Novak Djokovic viszont ott van a nevezési listán.

Jelezte indulási szándékát a torna címvédője és kilencszeres győztese, a spanyol Nadal is.