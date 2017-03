Felvidéki Mourinho a kajak-kenu magyar dzsungelében

Merész húzásai nagy része eddig bejött, talán ezért és a másfajta edzésmódszerek miatt választotta a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella új edzőjének Likér Pétert. A mindössze 33 éves szlovákiai magyar szakember szerint nagy harcok várnak rá a magyar kajak-kenu dzsungelében. Meglátogattuk őket a kaliforniai edzőtáborban.

"12 évesen kezdtem kajakozni, 21 éves koromig versenyeztem, de nem voltam egy extra kajakos, egy ifi vb-ötödik hely a legjobb eredményem, U23-ban már nem is mentem" - kezdte az Origónak Likér Péter. A 32 éves komáromi edző 27 évesen kezdett el edzősködni, a 2012-es olimpia előtt vette át a szlovák férfi kajak négyes irányítását, a vébén akkor negyedikek lettek, olimpiai kvótát szereztek, de a londoni játékokon csupán hatodikként zártak.

"920 méternél még holtversenyben voltunk a végül ezüstérmes magyarokkal. London után komoly kritikát kaptam, nagy tűz volt bennem akkor. Azt mondtam, hogy ennek nincs értelme, szét kell szednünk a négyest. Van benne két jó fiúm, inkább elmegyünk párosra, úgy voltam vele, hogy bármilyen változtatás jó lesz, mert a négyesnek nincs jövője. A párossal jobban ráfeküdtünk, precízebben edzettünk, odafigyeltünk az étkezésre. Hébe-hóba elkezdtünk járni Szolnokra edzeni, amit Fábiánné Rozsnyói Katalin úgy állított be, hogy állandóan ott voltunk, de ez nem volt igaz. Nagyon hálás voltam a magyaroknak, hogy beengedtek közéjük."



Bejött Likér húzása, a Vlcek Erik, Tarr György felvidéki magyar páros 2014-ben Moszkvában a világbajnokságon megnyerte az 500 és az 10000 métert is.

A következő évben azonban az első két világkupán nem sikerült olimpiai kvótát szerezniük.

"Ekkor gondoltam egyet, hogy van két fiú, akit ha beültetek melléjük, akkor négyesben talán lesz esélyük a kvótára, és így is lett, minden edzés nélkül bejöttek harmadiknak, a másik szlovák négyest is megverték" - mondta Likér a Denis Mysakkal és Linka Tiborral kiegészült négyesről.

Ez a hajó a milánói vébén hatalmas győzelmet aratott, majd a moszkvai Eb-n 1000 méteren arany-, 500-on pedig ezüstérmet nyert, a riói olimpián ezüsttel csúcsosodott ki a szezon, Likér pedig a sikerek kovácsa lett.

A 2014-es vébén Szabó Gabriella is duplázott, akárcsak a Likér által kitalált akkori páros. Likér és Szabó Szolnokon kezdett el egyre többet kommunikálni egymással. "Már az olimpia előtt mondta nekem Gabi, hogy gondolkozik a váltás gondolatával, a felkérés azonban csak a riói olimpia után jött tőle."

A kajakosnő az Origónak a váltásról elárulta, hogy az olimpia után nagyon fáradt volt. "Úgy éreztem, hogy teljesen kiégettem magam az utolsó két-három évben, Peti pedig teljesen más szemléletben dolgozik. Radikális változást akartam a karrieremben, szinte alig ismertem őt, szóval merész húzás volt tőlem, de úgy érzem, hogy a várakozásoknak megfelelően alakul minden."

Likér egyébként nem mondott egyből igent Szabó felkérésére, sokat gondolkozott, de végül úgy döntött, elvállalja a magyar olimpiai bajnok edzését. Hogy mi volt a mérleg egyik és másik serpenyőjében?

Tudtam, hogy a magyar kajak-kenu egy nagy dzsungel, és nem elég, ha jó edző vagy, mentálisan is erősnek kell lenned. Tudtam, hogy Magyarországon a kajak-kenu nemzeti sport, és nemcsak az elvárások nagyok, hanem a beltéri harcok is. Bár hozzá kell tennem, eddig harcmentes a dolog, de ha elkezdődik a szezon, akkor kell majd ügyeskedni a vízen és a parton is."

Eltérő iskolák

Szabó szerint azért is kellett váltania, mert a magyar iskola szerint sokat edzenek a versenyzők, ő pedig 30 évesen már nem biztos, hogy bírná ezt az edzésmennyiséget. "Peti vezetésével is sokat edzünk, de vannak olyan időszakok, amikor visszaveszünk, akkor sokkal specifikusabbak az edzések, a versenyintenzitásra fókuszálunk. Ma már nem biztos, hogy elbírnám azt a munkát, amit korábban végeztem."

Likér Péter szerint a szlovák és a magyar iskola teljesen eltér egymástól: "Szlovákiában amink van, azzal gazdálkodunk, Magyarországon pedig gyakorlatilag tenyésztelep van, rengeteg a klub és a jobbnál jobb versenyző".

Azt mondja, az olimpia után szeretett volna egy szabadabb, lazább évet, ha csak az eddigi versenyzőivel marad, akkor az meg is lett volna, mert "Szlovákiában nincsenek a falhoz nyomva", de ez a szabadabb év ugrott, mivel Magyarországon folyamatosan bizonyítani kell. Hogy akkor mi volt a mérleg másik serpenyőjében, ami miatt mégis úgy döntött, hogy elvállalja Szabó Gabriella felkészítését?

"Más ország, női mezőny, Gabi egy háromszoros olimpiai bajnok, igazi klasszis versenyző, én pedig szeretem a változatosságot, fiatal vagyok, gondoltam, kipróbálom magam ezeken a területeken is."

Most először dolgozik női versenyzővel, de szerinte ez nem jelenthet gondot. "Nem voltam hozzászokva a női teljesítményhez, a női fizikumhoz, szóval persze, hogy más ez a helyzet nekem is. Gabival kipróbáltatok egy másmilyen iskolát, mint amihez hozzászokott, eddig problémamentes a közös munka. Az edzőtáborokat össze tudjuk egyeztetni, ezzel nincs gond, a dolog többi része majd a versenyszezonban derül ki."

Szabó Gabriella ugyanazt az edzést végzi, mint a szlovák férfi kajak négyes. "A női mezőny persze lassabb, a télen egy kicsit igazítanom is kellett az edzésprogramján. Erőnlétileg szerettem volna jobban felkészíteni, és azt a szezonban meg is tartani. Szerencsére eddig teljesen pozitívan reagál."

Szabó láthatóan jól érzi magát a felvidéki magyarok között:

A magyar kajakos azt mondja, korábban nagyon kifelé figyelt, és görcsölt a mások és a saját teljesítménye miatt is, így azonban, hogy egyedül van, megszűnt ez a görcs, és csak saját magára koncentrálhat.

Az élet nagy rendező

"A szlovák srácokkal keveset edzem együtt, mert sokkal gyorsabbak nálam, és mindenkinek jobb így, ha nem tartom fel őket. Biztos meg tudnánk oldani, ha többet ülnék vízen, de most inkább a minél tökéletesebb technikára helyezzük a hangsúlyt.

Úgy érzem, hogy sikerül magamat visszafogni az edzéseken, az első pillanattól fogva odafigyelek arra, hogy mit csinálok. Az élet nagy rendező, hogy ezt a lehetőséget összehozta nekem."

Hogy Szabó Gabriella tart-e attól, hogy nem jön be a váltás? "Egy kicsit igen, de mivel Rióban összejött a két arany, így könnyebb helyzetben vagyok, hiszen háromszoros olimpiai bajnokként már elértem azt, amit ebben a szakmában el lehet. Ha pedig mégsem jön be a váltás, akkor még mindig van időm változtatni a tokiói olimpiáig."

A riói olimpia után Likér Péter nemcsak Szabó Gabriellától kapott felkérést, hanem a Fábiánné Rozsnyói Katalint elhagyó, olimpiai ezüstérmes Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel hármastól is.

"Mindannyian nagyon jó atléták, kezelhető fiúk, és remek a kapcsolatunk, de az már nem fért volna bele, hogy egy szlovák és egy magyar négyest is én készítsek fel, az komoly feszültséget keltett volna. Gondolkoztam azon, hogy elengedem a szlovák négyest, mert valamit mindig változtatni kell, de várjuk meg, hogy mit hoz a 2017-es év. Egy kevés támadást már így is kaptam Szlovákiában, hogy egy magyar versenyzőt is edzek, de nem volt jelentős."

A szakmában egyre többen hívják Mourinhónak, egyrészt a külseje miatt, másrészt azért, mert amihez hozzányúl, az elkezd működni.

"Aki készíti nekünk a hajókat, a Nelo vezetője találta ki ezt a becenevet, majd Tóth Dávidék is egyre többet hívtak így, így lassan rám is ragadt.