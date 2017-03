Az orosz Borisz Szavcsenko elsőségével fejeződött be a Budapesti Tavaszi Fesztivál Szabó László emlékversenye. Harmincegy ország 146 sakkozója, többek között 29 nemzetközi nagymester és 40 mester is csatázott a 9 fordulós svájci rendszerű viadalon. Szavcsenko rajt-cél győzelmet aratott, egypontos előnnyel végzett az élen. Remek a performance-pontszáma, 23 Élő-pontot is gyűjtött az egymillió forintos első díj mellé.

A rajtlistán negyedik, kétszer Moszkva bajnokságán is első helyet szerzett, nyílt versenyek specialistájának számító Borisz Szavcsenko a Szabó László emlékverseny győztese. Mesternégyessel rajtolt, majd remivel folytatta, három újabb győzelemmel növelte előnyét. Döntőnek bizonyult a hatodik és a hetedik fordulóban a fehérorosz Kirill Sztupak és Vladiszlav Kovalev, majd a nyolcadikban Berkes Ferenc elleni nyerése. Rajt-cél győzelmet aratott, 23 Élő-pontot is szerzett a viadalon, egymillió forintos első díjat vehetett át. A 30 éves sakkozó 2007-ben lett nagymester, 2015-ben Minszkben ezüstérmes volt a villám Európa-bajnokságon, így nem véletlen, hogy időzavarban is jóval kevesebbet rontott riválisainál.

A Kovalev-Szavcsenko parti Forrás: Origo

A holtversenyben a második helyet osztó trióból a török Emre Can párosítása szerencsés volt, a befejező játéknapon gyorsan remizhetett Szavcsenkóval. A döntetlen az orosz sakkozónak az elsőséget jelentette, a töröknek a dobogós helyezést. Sztupak és Kovalev csak a győztestől szenvedett vereséget.

Hétszeres bajnokunk, Berkes Ferenc döntetlennel zárta versenyt, világossal 4,5 pontot szerzett, négy sötét partijából azonban csak másfelet. A „külső körön" tört előre Mihók Olivér, ő is 6 pontos lett, a 20. helyre futott be. A legnagyobb meglepetés az első helyen kiemelt lett Igor Kovalenko gyengébb eredménye, a hajrában kicsit javított helyezésén.

Forrás: Origo

Az 5,5 pontosok 19 fős csoportjában hét magyar is található, két ifjúsági korú sakkozónk, Kozák Ádám és Kántor Gergely. Szabó László unokaöccse által a legjobb ifinek felajánlott egymillió forintos díj sorsáról később születik döntés.

A rigai kontinensbajnokságra készülő három olimpikonunk közül Hoang Thanh Trang 5 pontjával a 42. helyezettként kapta az első női különdíjat, Gara Anita 4,5-tel a 80., Gara Tícia 4-gyel a 90. helyen végzett.

Hoang Thanh Trang legyőzte Gara Anitát Forrás: Origo

A Fővárosi Önkormányzat biztosította a Bálnát, ami ideális helyszíne volt a három csoportban megrendezett viadalnak, ahol 40 ország sakkozói viaskodtak. Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos, a Budapesti Sakkszövetség elnöke reményét fejezte ki, hogy jövőre a hazai élgárda minél több tagja is játszik a tornán. Tervei között szerepel egy Grand Prix-sorozat létrehozása, négy erős verseny megrendezése.