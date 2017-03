A FINA elégedett a magyar szervezéssel

A vizes világbajnokságok eddigi legjobbjának ígérkezik a nyári budapesti vb Cornel Marculescu, a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető igazgatója szerint. A nemzetközi szervezet vezetője és a FINA sportági technikai bizottságainak képviselői a magyar szervezőkkel közös múlt heti munkaértekezletek és helyszínbejárások után értékelték a 17. világbajnokság előkészületeit.

Elégedettek a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) vezetői a világbajnokság előkészületeivel. Cornel Marculescu ügyvezető igazgató, valamint a nemzetközi szervezet több képviselője a világbajnokság sportági vezetőivel és a lebonyolításáért felelős szakemberekkel ülésezett Budapesten, s járta be a világesemény versenyhelyszíneit.

A FINA ügyvezető igazgatója kiemelte, a nyári világesemény a vizes világbajnokságok eddigi legjobbjának ígérkezik, s minden adott is ehhez – a magyar kormány kiemelkedő támogatása, a szervezők kemény munkája, a versenyhelyszínek különleges szépsége.

„A világbajnokság költségvetésével kapcsolatos vita minden egyes nagy esemény kapcsán előjön. Mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy túl sokat költenek a rendezők. A helyzet az, hogy minden egyes világbajnokság után egy független szervezetet kérünk fel egy tanulmány elkészítésére, amely a gazdasági hatásokkal foglalkozik. Ez alapján egyértelmű, hogy legutóbb Kazanyban, előtte Barcelonában az invesztíció kétszeresen-háromszorosan megtérült. Ám ez csupán egy dolog. A másik, hogy mi egy világbajnokság klasszikus öröksége. Itt van például a Duna Aréna. Ennek a csodálatos komplexumnak az előnyeit nem csupán a budapestiek élvezhetik, hanem minden magyar. A társadalom, különösen a fiatal generáció egészsége szempontjából kiemelten fontos egy ilyen beruházás" – vallja Cornel Marculescu.

A Dagály Úszóaréna lesz a vizes vb központi budapesti létesítménye Forrás: MTI/Illyés Tibor

A nemzetközi szervezet képviselői a hét minden napján megvizsgálták egy-egy sportág előkészületeit. Kedden a műugrást érintő technikai értekezleten Kathy Seaman, a FINA műugró technikai bizottságának elnöke így értékelte a Duna Arénát, a műugró versenyek helyszínét: „Fantasztikus a helyszín, le vagyok nyűgözve. Úgy látom, a világbajnoki felkészülés jól halad, mindenki keményen dolgozik."

Szerdán a szinkronúszásnak otthont adó Városligetbe látogatott ki a nemzetközi szervezet képviselete. Igor Kartasov, a FINA szinkronúszó technikai bizottságának alelnöke így vélekedett a helyszín előkészületeiről: „Az elképzelés és a látványterv lenyűgözött."

Csütörtökökön a nyíltvízi úszásé volt a főszerep. Ronnie Wong, a technikai bizottság elnöke különleges házigazdának tartja Balatonfüredet. A szervezés itt mindig professzionális, ezt magam is tapasztaltam a korábbi látogatásaim során, hiszen már többször is jártam Füreden".

Pénteken a Magyar Vízilabda Szövetség Székházában tartották a soron következő egyeztetést. A nagy hagyományokkal rendelkező Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda rekonstrukciója javában zajlik, ahogy a Margitsziget egészének megújulása is. A világbajnokság szellemében korszerűsítik a vízilabda ikonikus létesítményét, a kiszolgáló helyiségeket, aszfaltoznak és csatornáznak, parkolóhelyeket építenek a Szigeten, és megújulnak a közösségi terek is, azaz minden idők legnagyobb magyarországi sporteseménye nagy örökséget hagy maga után Budapest szívében is.

Forrás: fina-budapest2017.com

A vizes világbajnokság kevésbé ismert sportága hazánkban az óriás-toronyugrás, melynek küzdelmeit impozáns környezetben, a Batthyány téri Dunaparton, a Parlamenttel szemben tekinthetik meg az érdeklődők.

A FINA sportági technikai bizottságainak látogatássorozata az utolsó állomásához szombaton érkezett, amikor az úszás spotágnak otthont adó Duna Aréna komplexumát vették szemügyre. Cornel Marculescu szerint a Duna Aréna a világ legjobb uszodái között említendő. A 2020-as tokiói olimpia szervezőit már korábban lenyűgözte a példaértékű úszókomplexum, mely központi helyszíne lesz a nyári világeseménynek.