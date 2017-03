Meglepődött a magyar pingpongos

Kosiba Dániel nehezményezi, hogy a szövetségi kapitány eredetileg nem nevezte, és végül csak a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) elnökségének döntése miatt kerülhetett be a keretbe a Düsseldorfban május 29. és június 5. között sorra kerülő egyéni világbajnokságra.

Aranyosi Péter, a férfiak szakvezetője, Szudi Ádámot, Ecseki Nándort, Lakatos Tamást és Nagy Krisztiánt jelölte az utazók közé, de az elnökség múlt szerdai ülésén Kosibát is betette a keretbe, noha a vb-re várhatóan csak négy játékos utazhat.

"Bár elvileg mindkét nemnél csak négy játékos indítható, megpróbáljuk elérni a nemzetközi szövetségnél, hogy mind az öt férfi versenyzőnk asztalhoz állhasson. Őszintén szólva erre azért nem látok sok esélyt, így ha nem járunk sikerrel, akkor a szövetségi kapitány objektív módon eldönti, hogy melyik négy asztaliteniszező induljon. Ez a mód lehet akár egy válogató is" - mondta akkor Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke.

"Hosszú távon a fiatalokat szeretném menedzselni, a csapatkijelölésnél is ezt tartottam szem előtt. Majoros Bence éppen érettségizik majd a vb idején, ő ezért nem került az utazók közé. Kosiba Dánielt az utóbbi időben több kisebb sérülés is hátráltatta, szeretném ha ezeket kipihenné, másrészt pedig az utóbbi években egyéniben nem igazán ért el jó eredményeket" - jelentette ki Aranyosi Péter, hozzátéve, hogy Kosiba csapatban jobban teljesít, ezért is számít rá például a fehéroroszok elleni áprilisi Európa-bajnoki rájátszásban.

"És a folytatásban is számítok rá, de most szerettem volna lehetőséget nyújtani Nagy Krisztiánnak, aki itthon több versenyt is megnyert az elmúlt években, de vb-n nem jutott szóhoz" - tette hozzá Aranyosi.

Kosiba értetlenkedik

Kosiba Dániel értetlenül áll a döntés előtt: "A kapitány a szerdai elnökségi ülés előtt kedden közölte velem telefonon a döntését, amelyet meglepődve fogadtam. Igaz, hogy a közelmúltban voltak kisebb sérüléseim, de a március eleji országos bajnokságon egyesben döntős voltam, vegyes párosban pedig aranyérmes lettem. A világranglistán és a magyar ranglistán is előrébb állok, mint a többi nevezett. És az sem igaz, hogy az elmúlt években egyesben nem voltak jó eredményeim: a tavalyi magyarországi World Tour-viadalon például én voltam a legjobb hazai férfi játékos, idén pedig negyeddöntős voltam svéd klubommal a Bajnokok Ligájában."

Kosiba Dániel hangsúlyozta: olyan még nem volt a sportág történetében, hogy egy kapitányi javaslatot az elnökség megvétózzon, ez szerinte mindenképpen jelzésértékű.

"A klubom, az Eslövs vezetőitől engedélyt kaptam, sőt támogattak abban, hogy a héten hazautazzak és tiszta vizet öntsünk a pohárba, hiszen a karrieremről van szó. Hétfőn este indulok, kedden találkozom Nátrán Roland elnök úrral, aztán majd meglátjuk" - tette hozzá az asztaliteniszező.

Az idei világbajnokságon férfi és női egyesben, illetve párosban, továbbá vegyes párosban rendeznek versenyeket, a nőknél Póta Georginát, Pergel Szandrát, Madarász Dórát és Ambrus Krisztinát javasolta az utazók közé a MOATSZ elnöksége.

A végső nevezési határidő április 15.