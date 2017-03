Aján Tamás ismét az IWF elnökének pályázik

A 2000-ben a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökének választott Aján Tamás benyújtotta pályázatát, így a magyar sportdiplomata készen áll arra, hogy újabb négy évig elnöke legyen az IWF-nek. Aján az egyetlen magyar sportdiplomata, aki egy sportági világszövetség elnöke (a Nemzetközi Judo Szövetséget vezető Vizer László Máriusz Romániában született és osztrák állampolgár.) A magyar sportdiplomata szerint nagy harc várható az elnöki posztért.

Aján Tamás az Origo érdeklődésére azt mondta, hogy hosszas gondolkodás után nyújtotta be elnöki pályázatát. "A súlyemelés az egész világon nagyon népszerű, dinamikusan fejlődő sportág" - mondta a magyar sportdiplomata.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a május 29-30. között Bangkokban sorra kerülő tisztújító kongresszusig a pályázók közül bárki visszaléphet, ez pedig rám is vonatkozik. A következő két hónap a kampány időszaka lesz. Érzek magamban annyi erőt, hogy az újabb négyéves ciklust végigcsináljam. 47 éve vagyok benne a sportágban, a súlyemelés ma már a világ egyik legnépszerűbb sportága."

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke, Aján Tamás a riói olimpián Forrás: AFP/Goh Chai Hin

Aján Tamást 2000. december 8-án az IWF athéni kongresszusán választották meg a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökének. A 23 éven át főtitkárként dolgozó Aján az osztrák Gottfried Schödltől vette át az elnöki posztot. Athénban a 102 megjelent küldött gyakorlatiag közfelkiáltással választotta meg a sportvezetőt, aki ezzel a harmadik magyar szakember lett egy világszövetség élén. Korábban Tatics Péter (1913-1920 súlyemelés) és Brüll Alfréd (1924-1928 birkózás) volt elnök egy-egy sportági világszövetségben.

Aján Tamás maradt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke A következő négy évben is Aján Tamás irányítja a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF), miután a küldöttek megerősítették elnöki pozíciójában a hétfői, moszkvai tisztújító

Első újraválasztására 2005. március 4-én Isztambulban került sor, amelyet nem mindennapi események előztek meg. Még 2004 decemberében a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8:4 arányban úgy döntött, hogy nem támogatja Aján újraválasztását. A hatalmi harcokat a 2004-es athéni olimpián történt magyar doppingesetek okozták. Mindezek ellenére Ajánt az IWF tagsága feltétlen bizalmáról biztosította. "Óriási elégtételt érzek és nem véletlenül potyogtak a könnyeim a megválasztásom után" - mondta a kongresszuson a magyar sportvezető. "Úgy gondolom, hogy az a munka, amelyet elnökként elkezdtem tovább folytatható, és azon leszek, hogy a súlyemelés a jövőben még látványosabb sportág legyen."

Május 30-án ötödször választhatják meg elnöknek Aján Tamást Forrás: Anadolu Agency/2014 Anadolu Agency/Ibrahim Yozoglu

Harmadszori elnökké választására 2009. április 1-jén Madridban került sor, ahol az előző két választáshoz hasonlóan közfelkiáltással, ellenjelölt nélkül választották meg Ajánt. 2013. május 20-án Moszkvában pedig negyedszer is megkapta a bizalmat. Igaz, ez a választás már kissé másképpen alakult. A moszkvai kongresszus előtt öten is kandidáltak elnöknek, de a voksolás előtt négyen visszaléptek. Mivel az olasz Antonio Urso nem tette meg ezt, szavazásra került a sor, amelyen Aján 80:55-re nyert Urso ellen. (A hírek szerint Urso az idei választáson is elindul.) Nem véletlen, hogy negyedik megválasztása után Aján így beszélt: "Köszönöm a segítséget azoknak, akik rám szavaztak, és azoknak is kezet nyújtok, akik nem rám voksoltak. Össze kell fognunk és keményen kell dolgoznunk a súlyemelés jövőjéért."

Az olasz Antonio Urso Aján egyik kihívója lehet az elnökválasztáson Forrás: Sputnik/Vladimir Trefilov

Aján Tamás 2017. május 30-án a thaiföldi fővárosban, Bangkokban ötödször lehet az IWF elnöke. Az 1939-ben született magyar sportvezető tehát 78 évesen döntött úgy, hogy még egyszer megpróbálja. Az Origóak azt is elmondta, hogy akkor sem szeretne elszakadni a sportágtól, ha esetleg nem ő lesz az IWF elnöke. Korábban Aján az Info Rádiónak adott interjújában arról is beszélt, hogy az elnöki posztra heten, míg a főtitkárira hatan kandidálnak. Utóbbiak között van Ádámfi Attila, az IWF jelenlegi versenyigazgatója is.