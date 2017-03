Újraválasztották az Erőemelő Szövetség elnökét

A Magyar Erőemelő Szövetség tisztújító közgyűlése újraválasztotta az elnöki poszton Rónaszéki Andrást.

A sportvezető 1996 óta vezeti a szövetséget, és most újabb négy évre kapott bizalmat.

A továbbiakban is mindent megteszek a sportág eredményességének, népszerűsítésének érdekében, és ezt ígérem a szövetség vezetése nevében is. Mint tettem az elmúlt 50 év alatt, ezután is szolgálni fogom az erőemelést" - idézte a Nemzeti Versenysport Szövetség közleménye Rónaszéki Andrást.

Legközelebb a május 8-án kezdődő spanyolországi Európa-bajnokságon indulnak a magyar erőemelők, s ott akár megszülethet a sportág 100. magyar aranyérme is a világversenyeket tekintve.