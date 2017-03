Galambos Ramóna bronzérmes

Bronzérmet nyert Galambos Ramóna csütörtökön a birkózók szombathelyi U23-as Európa-bajnokságán.

A tavalyi felnőtt Eb-n is harmadikként záró birkózó az 55 kilogrammosok súlycsoportjában nagyszerűen kezdett, osztrák és német ellenfelét is 10-0-s technikai tussal győzte le, az elődöntőben viszont 9-2-re kikapott a felnőtt Eb-ezüstérmes, és most utóbb aranyat szerző fehérorosz Irina Kuracskinától. A pécsiek könyöksérüléssel bajlódó versenyzője azonban - a hazai szövetség tájékoztatása szerint - össze tudta magát szedni a bronzmérkőzésre, melyen 1-1 után később szerzett ponttal győzte le a bolgár Biljana Dudovát, így a dobogóra állhatott.

Az Eb harmadik, egyben első "női" napján még két hazai birkózó volt érdekelt: Réczi Bianka (48 kg) kiesett, Felhő Viktória (60 kg) pedig egy vereség után sérülés miatt nem tudott kiállni a bronzmérkőzésre, így ötödik lett.

Az első két napon, a férfiak szabadfogású küzdelmeiben a magyarok egy érmet - Tóth Bendegúz (86 kg) révén ezüstöt - szereztek.