Erdei: Beleállunk, vagy elsodor bennünket a víz

A korábbi amatőr és profi világbajnok bokszoló várhatóan a hazai szövetség elnöke lesz szombaton. Nem egyedül vágna neki a sportág rendbetételének, és azt mondja, nincs idő vacakolni, egyből eredményeket kell felmutatni.

Szombaton 21 év után várhatóan távozik a Magyar Ökölvívó Szakszövetség éléről Csötönyi Sándor, a helyére szinte biztosan Erdei Zsolt ül majd. Az amatőrként és profiként is vb-címig jutó Erdei feladata roppant nehéz, elvégre egy globálisan hanyatló sportágat kellene hazai szinten megújítania - erről a jelenségről itt írtunk bővebben.

Erdei az Origónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nem egyedül akar "rendet rakni az ökölvívást körülvevő káoszban". A tisztújító közgyűlés előtt "szinte mindenkivel találkoztam, aki a szakmában benne van, minden régiót képviseltek egyesületek, úgy ültünk le közösen beszélgetni. Bátran lehetett kérdezni, és mindenki elmondta az elképzeléseit".

Az egykori félnehézsúlyú klasszis elsőként aprólékosan elosztaná, kinek mi legyen a feladata, meghozná az új szabályokat, és ügyelne, hogy be is tartsák azokat. "Ám ehhez a sok programhoz meg kell találni az embereket. Eddig az energiáink nagy részét lekötötötte a tisztújító közgyűlés, a leendő feladatoknak viszont még több enegriával kell majd nekivágni."

Már alakul az Erdeit körülvevő csapat, de "még lehetnek változások, tehát semmi nem százszázalékos", annál is inkább, mert még az új elnökséget is meg kell választani. Sydney olimpiai bronzérmese tisztában van a feladata súlyával, és ez nem csak abból áll, hogy gyakran hangsúlyozza a segítői szerepét.

A Madárfészek Akadémiánál felmond,persze a klub "működik tovább, de nekem ott már nincs munkám, nyilván a srácokra azért odafigyelek, nem hagyom egyedül őket".

Nincs idő vacakolni

Bár a feladat roppant nehéz, Erdei amondó, gyorsan eredményt kell produkálni: "Olyan világban élünk, ahol versenyzünk, az élettel, az idővel, a riválisokkal. Vagy beleállunk, és mi is próbálunk versenyezni, vagy hagyjuk, hogy elsodorjon bennüket a víz. Azonnali lépéseket kell tennünk, nincs időnk vacakolni."

A sportág általános gondjai mellett Erdei speciális hazai bajokat is azonosított. Nem az utánpótlás-bázis szélesítésére gondolt elsősorban, ugyanis "nem csak tömegben szeretnénk gondolkodni, hanem minőségben is. Az edzőképzés nívóját javítanunk kell, többet kell kihozni a srácokból. Már most felmerült egy csomó ötlet, hogy a srácokat motiváljuk, például kaphassanak valamilyen támogatást, akik elhagyják az utánpótlás korosztályokat, illetve motiváljuk az eredményeket hozó tehetségeket. De ha csak a pénz motivál, az régen rossz, a belső motiváció a legfontosabb, ehhez pedig sportpszichológust is igénybe kell vennünk. Nekem volt olyan pillanat az életemben, amikor ez segített, és erre szövetségi szinten is szükség lesz. Eddig is volt persze pszichológusi segítség, de kevés - a havi egy beszélgetés az karcsú, semmit sem ér. Ha jön egy meccs, a bokszoló ne elégedjen meg a bronzéremmel, mondja azt előtte, hogy el akarom harapni az ellenfél torkát. Ha nem így mész be a ringbe, akkor jön a vereség."

Erdei külön mesélt a legutóbbi U22-es Eb-ről, ahol öten is közel voltak az éremhez, és "mind elvérzett, pedig csak egy-egy győzelem hiányzott volna".

"Nekem ez nem a létfenntartáshoz kell, nem élet-halál kérdés – összegzett Erdei. – Ha tudok tenni a bokszért, akkor vállalom, csináljuk, de ez csapatmunka lesz, csak kéz a kézben, összefogva van értelme belevágni. Egy fecske nem csinál nyarat."

Erdei már a riói olimpia előtt is nyíltan beszélt a problémákról, akkor azt mondta, "a magyarokra a modern kor kicsit másképp hat, mint a többi nemzetre. Valahogy mintha elpuhultunk volna, most azok az országok erősebbek, ahol spártaibbak a körülmények, de ez nem egy kutatás eredménye, csak az én benyomásom".

A hazai sportszövetségek elnökei közül Csötönyi van a legrégebb óta hivatalban: 1996-ban került a szervezet élére, és a jelenlegi mandátuma 2020-ig érvényes.