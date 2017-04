Roger Federer: "Szeretnék világelső lenni"

Az idén harmadszor, sorozatban negyedszer is jobbnak bizonyult Roger Federer a legnagyobb riválisánál, Rafa Nadalnál. A Miami Open döntője (Federer-Nadal 6:3, 6:4) nem volt annyira sima, mint a három héttel korábbi találkozójuk Indian Wellsben, a 3. fordulóban. Roger Federer, 35 évesen, pályafutása során másodszor (először 2006-ban) csinálta meg, hogy az Australian Open és Indian Wells után a floridai ATP1000-s versenyen is veretlen maradt. Így természetesen óriási előnnyel vezeti a 2017-es ranglistát (4045 pont, a második Nadalnak 2235 pontja van, Djokovicnak 475), de mi jöhet még?

A vasárnapi döntő előtt többségben voltak azok, akik úgy gondolták, hogy ötödik nekifutásra Rafa Nadal behúzza a Miami Opent (2005 óta három évente elvesztett egy döntőt), és visszavág Federernek az Indian Wellsben elszenvedett vereségért. A spanyol sikerét várók arra alapoztak, hogy a mallorcai fordulóról fordulóra egyre jobban játszott és biztos kitalált valamit a csapatával, ami meglepheti a svájcit. Az is mellette szólt, hogy Federer sokkal nehezebb úton jutott el a fináléig. Ha odafigyeltek volna a főszereplők döntő előtti szavaira, akkor talán másképp gondolkodnak.

„Nem tudom, hogy meglepő, vagy sem, de amikor felébredtem a Berdych elleni mérkőzés másnapján nagyszerűen éreztem magam, bár nem erre számítottam. A Kyrgios meccset is végig bírtam, nem volt semmi problémám – adott helyzetjelentést a fizikális állapotáról még péntek este Roger Federer. - Úgy érzem, akár szombaton is lehetne a döntő, de azért jól jön egy kis pihenő. Az se rossz, hogy már nem három nyert szettre megy a döntő. Ráadásul a tudat, hogy most egy darabig nem fogok újra játszani, segít az összes megmaradt energiám aktivizálásában vasárnapra.

Amikor nyerő szériában vagy, akkor szép és jó, mindenben igazad van. Nem újdonság, hogy igyekszem kreatív teniszt játszani. Hiszek abban, hogy, ha elvállalom az ütéseket, akkor jó dolgok sülnek ki belőle. Képes vagyok fonákkal előbb megütni a labdát, mint korábban és ez lehetőség arra, hogy több nyerőt üssek vele az alapvonalról, amit nagyon élvezek.

Amikor megérkeztem Miamiba, nem gondoltam arra, hogy itt is győzhetek. Úgy voltam vele, hogy lassabb a pálya, már megnyertem Indian Wellst, legyünk realisták, egy elődöntő hihetetlen eredmény lenne. Erre itt vagyok megint a döntőben.

Esélyem van az újabb győzelemre, de még mindig úgy vagyok ezzel, hogy ott van egy nagy hegy a cél előtt, amit meg kell mászni. Rafa még nem nyert itt. Ő biztos frissebbnek érzi magát, mint most én. De ez sem probléma, vasárnapra kész leszek a küzdelemre"- magyarázta Roger Federer, aki még visszaemlékezett kettejük 2005-ös döntőjére. „Hihetetlen finálé volt. Nagyon őszintén mondom, fordulópontot jelentett a pályafutásomban. Órákon át lőttük a tenyeressel a labdát a vonalra. Úgy éreztem, meg kell tanulnom küzdeni, harcolni az ilyen meccseken. És sikerült megmutatnom magamnak, a csapatomnak, hogy képes vagyok rá. Mindez egy olyan játékos ellen történt, akiből végül a legnagyobb riválisom lett. Tehát nagyon különleges lesz újra itt játszani Rafával. Visszajönnek a régi szép idők, lassan szinte minden héten újra összekerülünk, de nem játszhatunk eleget egymás ellen"- lelkendezett Roger Federer, hozzátéve, hogy reméli, nem ez lesz kettejük utolsó összecsapása.

Rafa Nadaltól megkérdezték, hogy észlelt-e bármi változást, újat Roger Federer játékában. „Nagyon jól teniszezik. Ennyi. Amikor egy top játékosnak ennyire jól megy, akkor mindig óriási kihívás a többieknek ellene győzni. Ilyen egyszerű"- válaszolta a spanyol. „Nagyszerű lenne egy győzelem itt, fontos serleg, amit eddig nem sikerült megnyernem.

De bármi is történik, nem fogja megváltoztatni a pályafutásomat. Csak segít valami számomra fontosat elérni. Örülök annak, ahogy eddig a szezon alakult keménypályán, a salak előtt. Sok meccset nyertem és sok pontot gyűjtöttem. Jól állok az idei versenyben, ami nagyszerű hír és megnyugtató a következő versenyek előtt, mert sok pontot kell megvédenem a folytatásban"- magyarázta a mallorcai, aki felidézte kettejük legutóbbi találkozóját, ami meglehetősen egyoldalúra sikerült. „Nem fogok hazudni senkinek, úgy éreztem, jól ment a játék Indian Wellsben. Igaz, Roger ellen nem a legjobb meccsemet játszottam, de az érzés jó volt"- vallotta be őszintén a spanyol.

A döntőben elmaradt a dráma

Roger Federer és Rafa Nadal 37. párbaja szolgált parádés megoldásokkal, csodálatos labdamenetekkel, de valódi dráma, fordulat híján nem kerül be a klasszikusok közé. A spanyol egyértelműen mást játszott, mint legutóbb, vagy az elmúlt 13 évben bármikor. Belátta, hogy változtatnia kell, Federer fonákját támadva már nem garantált a siker.

A probléma csak az, hogy neki ki kellett lépnie a komfortzónájából és olyan teniszt produkálnia, ami amúgy nem az ő játéka. Megpróbálta és időnként úgy nézett ki, működik. Azért nem mellékes tényező, hogy így is szinte végig Federer teniszét játszották. A nyitó játszmában a bázelinek három olyan adogatójátéka volt, amikor fogadóelőnyt kellett hárítania. Az első gémben mindjárt kettőt is. A kimaradt lehetőségek nem tettek jót Nadal önbizalmának, ráadásul a svájci nem engedte, hogy fizikális síkra terelődjön az ütközet, agresszívan támadva rövidítette le a labdameneteket. Mondhatnánk, hogy alig történt változás: legutóbb 6:2, 6:3, most 6:3, 6:4, de ez minden tekintetben kiegyenlítettebb csatát hozott, amiben volt esélye a spanyolnak.

Jön a salak, de lesz-e változás?

Ebben a rivalizálásban új fejezetet a salakos szezon hozhat. Rafa Nadal valóban jobban, agresszívabban, motiváltabban teniszezik, mint 2014 nyara óta bármikor, de egyrészt átalakulóban van a játéka és ő még nem annyira éles, ellenállhatatlan, mint Federer, nem jönnek úgy az extrák, a varázslatok, mint a fénykorában. A salak (a hazai pálya), azonban növelheti az önbizalmát és azzal visszajöhetnek a különleges megoldások, az a plusz, ami annyi diadalhoz segítette hozzá.

Federer a döntő után így vélekedett: „Megyek előre a ranglistán, de az a fontos, hogy egészséges maradjak. Mert amikor egészséges vagyok, és jól érzem magam, akkor ilyen teniszt produkálok. Ezért is tartok szünetet és pihenek a salakos szezonban, hogy rákoncentráljak a Roland Garrosra és az azt követő füves idényre.

Szeretnék világelső lenni, de az még messze van"- mondta a Miami döntő után Roger Federer, aki 2006 óta nem kezdett olyan jól egy évet, mint az idén (akkor 33 győzelem mellett egy vereség, most 18:1). Pályafutása 26. ATP1000-s versenyét nyerte (Nadal 28-nál, Djokovic 30-nál jár) és a legfrissebb világranglistán már 4. (Nadal is feljött 5.-nek), de kettejük rivalizálásában, az egymás elleni eredményben még mindig a spanyol vezet 23:14-re.

A következő ATP1000-s állomás a Rolex Monte Carlo Open, két hét múlva, aztán Madrid és Róma jön. A nagy kérdés, hogy Novak Djokovic milyen állapotban, formában tér vissza. A héten lesz egy szerb-spanyol találkozó a Davis kupa negyeddöntőben, Belgrádban, ahol a korábbi világelső pályára lép, de a vendégeknél nincs a csapatban Rafa Nadal.