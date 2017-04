Fusson a sztárokkal Budapestért!

Április 8-án és 9-én rendezik meg Budapesten a 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futást, amelyen közel harmincezer ember fog futni. Írásunkban azoknak is segítünk, akik a hétvégén autóval szeretnének közlekedni a fővárosban.

A keddi sajtótájékoztatón felszólalók közül Zavaros Eszter operaénekes a 10 km-es távon indul, Ónodi Eszter színésznő és Lisztes Krisztián 49-szeres magyar válogatott labdarúgó a félmaratonon, míg Kasza Tibor énekes az 5 km-es Midicittá futamon áll rajthoz.

Szombaton a Vivicittá rövidtávú futamait rendezik meg, köztük a 2,5 kilométeres Minicittát, a 600 méteres Családi Futást és a szintén 600 méteres Fogyatékkal Élők Futamát. A versenyek a Hősök tere és a 56-osok tere között zajlanak, de a távok és a rajtok időpontjai a városligeti építési munkálatok miatt még változhatnak.

Erre ne autózzanak

Vasárnap Budapest számos pontján forgalomelterelésre lehet számítani: délelőtt 10 órakor a Hősök teréről indul a 21 km-es Félmaraton, ami az I., V., VI. és XIV. kerületet is érinti. Ugyanezen az útvonalon, de több pont kihagyással rendezik a 10 km-es Városvédő Futamot, ami 14 órakor startol. A vasárnapi futóverseny várhatóan 16 óráig tart, az autósok ezalatt útlezárásokra és elterelésekre számíthatnak.

A tervezett útvonal: Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér (MTA előtt) – Széchenyi Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Apród utca – Attila út – Alagút utca – Alagút – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Halász utcai lehajtó – Budai alsó rakpart – Pázmány Péter sétány – Műegyetem rakpart – Szent Gellért tér – Szabadság híd – Fővám tér – Közraktár utca – FORDÍTÓ – Közraktár utca – Pesti alsó rakpart – FORDÍTÓ ( a Széchenyi István tér alatt) – Eötvös téri felhajtó – Eötvös tér – József Attila utca – Bajcsy Zsilinszky út – Nyugati téri felüljáró – Váci út – Ferdinánd híd alatt – Lehel út – Dózsa György út – Hősök tere – Olof Palme sétány – Műcsarnok mögötti utca – 56-osok tere.

A Vivicittát először Olaszországban rendezték meg 1984-ben, majd egyre több ország vette át a tízezreket megmozgató programot. A futás csak részben szól a versenyről és a sportteljesítményről, célja, hogy a városlakók új perspektívából láthassák lakhelyüket, felfedezzék környezetük eddig észre sem vett részleteit. Magyarországon 1986 óta tartják meg ezt a versenyt, előbb a Matáv, most pedig a Telekom támogatásával.

Kocsis Árpád versenyigazgató, a rendező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője elmondta, hogy a legtöbben ezúttal is a félmaratonra neveztek. Hozzátette, idén először ez a táv párban is teljesíthető, és már be is telt a 600 kettősben maximalizált létszám.

Sántha Tamás, a Magyar Telekom szponzoráció és a rendezvénymenedzsment osztályvezetője bejelentette, hogy a Fenntarthatósági Média Klubbal együttműködve jótékonysági csapatot indítanak a Minicittán, részvételükkel kívánják felhívni a figyelmet az autizmussal élőkre.