A háromszoros olimpikon és háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes Kormos Villő boldog, hogy májustól a Duna Arénában gyakorolhatnak majd a vizes-vb előtt, de annak még jobban örül, hogy egy olyan speciális tornaterem is a műugrók rendelkezésére áll majd, amely elvileg nélkülözhetetlen lenne a sportágban. Nem fél attól, hogy Budapesten is zölddé válik a medence vize, és elárulta, hogy szívesen kipróbálná a szupertoronyugrást és a bungee jumpingot is.

Mennyiben más az idei év az ön számára a budapesti vizes-vb miatt?

A korábbi világbajnokságokhoz képest nagy különbség, hogy sok interjút adunk, van olyan hét, amikor három egymást követő nap kijön hozzánk egy-egy stáb forgatni. De nagy különbség lesz az is, hogy a vb közeledtével, májustól már a műugrók is a Duna Arénában edzhetnek majd.

Korábban sokat panaszkodtak a sportág képviselői, hogy alig van hol edzeni. Nagy változást hoz a vb ebből a szempontból?

Nagyon sokat számít, már az iszonyatosan komoly uszoda felépítése is nagy segítség, főleg, hogy ez fedett lesz. Mi ugyanis korábban nem gyakorolhattunk fedett helyen. Másrészt, lesz egy olyan tornaterem, amelyről eddig én csak álmodtam. Pedig ez a műugrók számára alapkövetelmény lenne. A következő generáció számára hatalmas kincs a tornaterem; az ugrások megtanulásához, gyakorlásához szinte nélkülözhetetlen. Egy másik nemzetbeli műugrónak úgy néz ki az edzése, hogy a tornateremben gyakorol egy-másfél órát, majd a vízben ugyanennyit. A külföldiek a szárazföldi edzés után rögtön mennek a vízbe. Nálunk minimum fél órára van a tornaterem, amit használunk, ezért általában vagy vízi vagy szárazföldi edzést tartanak nekünk. Ez azért lényeges különbség, mert amikor elméletben megtanítanak valamit, akkor az könnyebben megmaradna, ha utána rögtön megcsinálnánk gyakorlatban is, nem csak másnap. Ez óriási a különbség.

A budapesti vb-n akár három számban is elindulhat Forrás: MTI/Kovács Tamás

Pedig itthon is vannak tornatermek. Vagy valami másra kell gondolni?

Ez egy speciális műugróterem. Van benne száraz deszka, ami ugyanolyan, mint amit a medencénél használunk, csak itt nem vízbe ugrunk, hanem szivacsba. Itt bárhogyan lehet gyakorolni, akárhogy esünk, nem fáj. Vannak ún. loncsok, amik a derekunkra van kötve – olyan ez, mint a hegymászóknak a beülő -, valaki tart minket a levegőben, miközben forgunk. A dobbantós talajon a talajtornát tudjuk gyakorolni. A verseny gumiasztalon a forgásokat tudjuk gyakorolni. Vannak zsámolyok, a toronyhoz hasonlító szaltó dobozok, ahonnan a szaltókat lehet gyakorolni. Sok olyan speciális eszköz található itt, amit mi korábban nem használhattunk.

Eddig a hátrányokról beszéltünk, az viszont előny, hogy a vb előtt a verseny helyszínén gyakorolhatnak majd.

Igen, ez a hazai pálya előnye. Nálunk nagyon fontosak a fényviszonyok, mert ugrás közben elvakíthat egy fénysugár, és ez döntő lehet a versenyen. Éppen ezért mindenféle fényben szeretném kipróbálni a tornyot.

Kormos Villő reméli, hogy a vb-t látva sok fiatal kedvet kap majd az ugráshoz Forrás: MTI/Illyés Tibor

Mi a célkitűzése a vb-n?

Fazekas-Gondos Flórával szeretnénk bejutni a szinkronugrás 12-es döntőjébe. Konkrét egyéni célokat nem fogalmaztam meg, csak az a fontos, hogy mindent kiadjak magamból, és minden ugrásom jó legyen. Az olimpián nagyon leterheltem magam azzal, hogy döntőbe akartam kerülni – most nem szeretnék ebbe a hibába esni. Szeretném élvezni a versenyt, és akkor jól is fog menni. E mellett azt is remélem, hogy a vb-t sok kisgyerek látja majd, és utána lejönnek ugrani.

Budapesten mennyire profi a szervezés? A riói olimpián ugye láttuk, hogy zöld volt a medence vize.

Szerintem itt ilyen nem fog előfordulni. Ez egy nagyon nagy esemény, nem tudom, mennyire lehet tökéletes a szervezés, remélem, csak nagyon apró hibák lesznek, vagy még azok se. A szervezők nagyon figyelnek mindenre, beleértve a külsőségeket, hogy milyen legyen itt, a Városligetben a szinkronúszóknál a háttér, vagy arra, hogy szupertoronyugrásban a nézők a Parlamentet is lássák majd.

Gondolt már arra, hogy utóbbi ugrást kipróbálja?

A barcelonai világbajnokságon szerettünk volna felmenni a toronyba, de éppen akkor zajlott a verseny. Flórával Kazanyban is tettünk egy próbát, de a biztonsági őr leküldött minket. Még nem voltam fenn, pedig megnézném, hogy milyen.

Leugrana?

Ha fent lennék, könnyebb lenne megmondanom. Kipróbálnám szívesen, bár most a vb előtt nem annyira, ki tudja, mi történne (nevet). Utána viszont lehet, ugranék egyet.

Sietnie kell majd, nehogy lebontsák a pályát.

Igen, bár a szupertoronyugrást a műugróversenyek után rendezik, így akár szerencsém is lehet ebből a szempontból.

Barcelonában sem volt csúnya a háttér Forrás: AFP/Josep Lago

A nők 20, a férfiak 27 méterről ugranak, önök a vb-n 10 méterről vetik magukat a mélybe. Nagy különbség?

Egy idő után szerintem már mindegy a magasság.

Ha rosszul ér valaki a vízbe, mit érez, kibírható?

Fájdalmat érzünk. Amikor új ugrást tanulunk, mindig az eszünkbe jut, hogy jaj, mi lesz, ha rosszul érkezünk a vízbe. Volt olyan idő, amikor semmit nem mertem csinálni, mert féltem. Aztán arra gondoltam, hogy és akkor mi van, ha fáj? Majd elmúlik. Így mertem megcsinálni az ugrásokat. Aztán volt, hogy azért csak előjött a félelem, hogy hú, megcsíphet a víz, és lila lesz a lábam. De ez az érzés mindig elmúlik. Az pedig nagyon ritka, hogy maradandó nyoma legyen egy rossz ugrásnak.

Mi a helyzet a bungee jumpinggal, hasonló lehet a hangulata?

Azt is szívesen bevállalnám, de a sérülésveszély miatt az efféle extrémsportoktól tiltva vagyunk. Más lehet, mert tudod, hogy megvéd vagy visszaránt a kötél, a szupertoronyugrásban nincsen erről szó.

Hány számban indul a vb-n?

Szeretnék háromban is, egyéniben 3 és 10 méteren, valamint szinkronugrásban Fazekas-Gondos Flórával.