Stollár Fanny győzelmétől hangos a teniszvilág

Parádés napja volt szerdán a magyar tenisznek. Stollár Fanny a charlestoni WTA Grand Prix legnagyobb meglepetését okozva legyőzte a világranglistán 14. orosz Jelena Vesznyinát (7:6, 7:6). Valószínűleg azok is örültek a sikerének, akik nem követik a teniszt minden nap, és esetleg nem tudták, ki az a Stollár Fanny.

Legutóbb épp a hétvégén írtunk arról, hogy a mai női teniszben szinte bármi megtörténhet. Általános vélemény, hogy az első nyolcvanban bárki képes legyőzni a másikat egy adott napon. Ehhez már hozzászoktunk az elmúlt években, de az még a kiszámíthatatlan WTA világában is ritka, hogy a ranglista 282. helyezettje, a selejtezőből érkezve legyőzi a tizennegyediket, ráadásul egy premier kategóriájú viadalon.

Idehaza nagyszerű korosztály az 1998-as

Az 1998-as korosztály kivételesen erősre sikeredett Magyarországon, a teniszben. Ebben az évben született Gálfi Dalma, aki nem csak a US Opent nyerte meg a junioroknál 2015-ben, de a tenisz történetében első magyarként korosztályos világelsőként zárta azt a szezont.

Gálfi Dalma és Stollár Fanny a magyar tenisz két üdvöskéje Wimbledonban Forrás: Origo

A három hónappal fiatalabb Stollár Fanny ugyanabban az évben a 7. helyig jutott, miután Gálfival az oldalán győzött Wimbledonban és a US Openen elődöntőt játszott. Azt is mondhatnánk, hogy kicsit a barátnője árnyékába került.

14 évesen lecsapott rá az IMG

Mindketten már 14 évesen elkezdtek a nemzetközi porondon versenyezni az idősebbek között, egyből ITF tornákon is. Eleinte inkább Stollárról lehetett hallani, hogy óriási tehetség. A sportvilág legnagyobb menedzsment-birodalma, az IMG gyorsan lecsapott rá, hároméves szerződést kötött vele. Ehhez persze kellettek az eredmények, de az egyik legrangosabb korosztályos versenynek számító Eddie Herr megnyerése az U14-ben elég jó ajánlólevélnek számított, és nem ez volt az egyetlen sikere.

Stollár Fanny felkészülés közben az edzőteremben Fotó: Hajdú D. András [origo]

Kikerült Floridába, a híres Nick Bollettieri akadémiájára. Minden adottnak tűnt a fejlődéséhez. A családnak nem kellett izgulnia az anyagiak miatt és szakmailag is az egyik legjobb helyre, „gyárba" került. Aki ismerte, dolgozott vele (például Kuhárszky Zoltán, Krocskó József) tudta, hogy kincset kapott, de olykor nagyobb kihívást jelentett a nevelése, az egójának a kezelése, mint a tenyerese, vagy fonákja csiszolása.

Stollár volt minden idők legfiatalabb egyéni magyar bajnoka

Igaz, hogy 13 évesen minden idők legfiatalabb egyéni magyar bajnoka lett és az U16-ban, egyéniben, párosban valamint csapatban is Európa-bajnokságot nyert, de a tenisz már csak olyan, hogy itt a Grand Slamek számítanak igazán. A wimbledoni páros diadal (ami óriási eredmény) mellett azonban elmaradt az átütő siker. Nem elhanyagolható szempont, hogy a kora alapján még 2016-ban is játszhatott volna a juniorok között, de ő már szinte csak a felnőtt versenyekre koncentrált tavaly. Ez egyébként bevett gyakorlat a Stollár kvalitású játékosoknál.

Stollár Fanny Magyarországon minden idők legfiatalabb teniszbajnoka volt Fotó: Hajdú D. András [origo]

A junior csak viszi a pénzt és azok, akik üzleti alapon, befektetés jelleggel finanszírozták a fejlődését, szerették volna, ha minél gyorsabban termőre fordul az invesztíció. Nincs ezzel semmi gond, így működik a rendszer, csak nem biztos, hogy mindenki elég érett mentálisan, fizikálisan ahhoz, hogy tizenévesen bírja a nyomást, az extra terhelést, megfeleljen a teljesítménykényszernek. Stollár Fanny a 2015-ös idényt, amikor még vegyesen játszott a junioroknál és felnőttben, az 523. helyen zárta a világranglistán. Több mint bíztató kezdet és igazából 2016-ban is ment előre, egészen a 287. pozícióig. Persze ezzel még nem termelt pénzt a befektetőknek. Az IMG-nél valószínűleg többet is vártak tőle, mert a szerződés lejártával olyan ajánlatot tettek neki, amit a család nem fogadott el. Így az idei év elejétől a magyar szövetség segítette a felkészülését.

Ausztráliát otthagyta, meg sem állt Amerikáig

A charlestoni tündérmeséig a két legjelentősebb eredményét egyébként Budapesten érte el. Előbb tavaly nyáron, a 100 000 dolláros ITF tornán jutott elődöntőbe, majd az idén februárban megszerezte első WTA győzelmét: a Hungarian Ladies Openen jobbnak bizonyult Danka Kovinicnál. Márciusban elutazott Ausztráliába, hogy két, 25000 dolláros versenyen próbálkozzon. Az elsőn, nyerő állásból kapott ki a nyitófordulóban, egyéniben, de a párost megnyerte. A következő viadalon nem indult el, inkább átrepült a világ másik oldalára, Charlestonba.

Stollár Fanny Charlestonban a torna egyik legnagyobb meglepetését érte el Fotó: Hajdú D. András [origo]

Ma már tudjuk, hogy ez nagyszerű döntésnek bizonyult. A selejtezőben is bravúrnak számító győzelmeknek örülhetett, de a sorozat azóta is tart. Aki látta a Vesznyina elleni mérkőzését és vannak emlékei korábbi találkozóiról, nyugodtan megállapíthatta, hogy ez egy sokkal érettebb, koncentráltabb, fegyelmezettebb Stollár Fanny. Most is előfordult, hogy repült az ütő egy hiba után, de szerencsére nem ez volt a jellemző. Sokkal inkább az, hogy gyorsan rendezi a gondolatait és nagyon erős fejben. Egy a végletekig kiélezett, nagyon szoros csatát nyert meg a 12 évvel idősebb, sokkal tapasztaltabb és amúgy jó formában lévő rivális ellen. Vesznyina alig két hete érte el egyéni pályafutása legnagyobb sikerét: győzött Indian Wellsben, tehát duzzadt az önbizalomtól, ráadásul tavaly döntőt játszott Charlestonban.

Nincs idő örülni, mert jön a következő mérkőzés

„Nem volt könnyű a kimaradt meccslabdák után, de mentálisan erősnek éreztem magam, hogy bármi is történik, nem esem szét.

Minden egyes pontra nagyon koncentráltam, nem akartam adni neki egyetlen könnyű hibát. Nagyszerű érzés, hogy sikerült, de még nem fejeztem be. Nincs idő örülni, mert jön a következő mérkőzés" - nyilatkozta az interjúszobában, a diadala után Stollár Fanny. Az eddig megnyert négy meccs 80 ranglistapontot jelent, amivel körülbelül 70 helyet jöhet előre, de a tét mostantól hatványozottan emelkedik. A csütörtöki, Jelena Osztyapenko elleni párbaj tétje már a negyeddöntőbe jutás, ami további 45 pontot hozhat. A lett lány mindössze egy évvel idősebb Stollár Fannynál, és 66. a ranglistán. Ne legyünk telhetetlenek, de miért ne sikerülhetne ellene is a győzelem.

Stollár Fanny Jelena Osztyapenko ellen folytathatja a charletoni WTA-tornát Fotó: Hajdú D. András [origo]

Stollár szenzációs győzelmén túl jó napja volt a magyar tenisznek szerdán, mert Babos Tímea is nyert Monterreyben, és Fucsovics Márton is jobbnak bizonyult a francia Paul-Henri Mathieu-nél (35 éves és volt 12. is a világranglistán), egy Challengeren, a negyeddöntőbe jutásért.