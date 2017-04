Párospartnere állította meg egyeseben Babost Mexikóban

Babos Tímea pályafutása harmadik monterrey-i negyeddöntőjében színvonalas, szoros meccsen három játszmában kikapott idei párospartnerétől, a fehérorosz Anasztaszija Pavljucsenkovától.

Eredmény, WTA-torna, Monterrey (250 000 dollár, kemény pálya), negyeddöntő:

Pavljucsenkova (fehérorosz, 2. kiemelt) – Babos Tímea (5.) 6:2, 3:6, 7:5

Babos Tímea egyik kedvenc versenye a mexikói, ahol 2012-ben megszerezte pályafutása első WTA-tornagyőzelmét. Ezúttal is jól ment neki, és monterrey-i fellépései során immár harmadszor jutott be a negyeddöntőbe, ahol azonban párospartnere, a fehérorosz Anasztaszija Pavljucsenkova egy picivel jobb volt nála.

"Kár ezért a meccsért! Azért is, mert egész héten jól játszottam. A negyeddöntő pedig jó és szoros meccs volt" – nyilatkozta a háromszettes vereség után Babos.

Babos Tímea Forrás: AFP/2017 Getty Images/Harry How

A második és a harmadik játszma nagy részében jól játszott Babos, aki összesen 14 ászt ütött, írja a meccsről a teniszező hivatalos honlapja.

A 29 perces első szett elején még jól tartotta magát a magyar játékos, de 2:1 után már egyértelműen az ellenfél uralta a meccset. Pavljucsenkova kiválóan adogatott és fogadott, 30-ra, majd 40-re brékelt. 5:2 után pedig 15-re szerválta ki a szettet.

Pavljucsenkova minden labdát megtámadott:

A 38 perces második játszmában sokáig fej-fej mellett haladt a két játékos, majd 3:3 után a rendkívül pontosan és eredményesen adogató Babos 0-ra nyerte adogatását, majd két bréklabdához jutott. A második esélyt pedig ki is használta, majd 15-re nyerte saját szerváját, és ezzel a játszmát is.

A döntő szett eleje is kiválóan alakult. A magyar játékos 40-15 után brékelte ellenfelét, majd 3:1-re is vezetett. Pavljucsenkova ekkor nagyon belelendült, 3:2 után brékelt, és vezetett is 4:3-ra. Babos ekkor ismét feljavult, és 5:5-ig tartotta a lépést a verseny 2. kiemeltjével.

De Babosnak is voltak szép pillanatai:

Pavljucsenkova ekkor ismét hozta szerváját, majd a következő játékban nagy csata alakult ki. Babos eljutott 40-30-ig, majd előnyig, de egyik alkalommal sem tudta kihasználni a gémlabdát. Pavljucsenkova szinte minden labdát megtámadott, majd egy meccslabdához jutott, ami előtt a magyar játékos hosszasan reklamált a játékvezetőnél, szerinte ellenfele utolsó előtti ütése kint volt. De nem változott az ítélet, majd a következő labdamenetet az orosz játékos egy vonal közeli, fonák egyenessel nyerte, ezzel a negyeddöntőt is.

A mérkőzéslabda: