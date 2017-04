Vajon mi mozdítaná ki a holtpontról Bouchardot?

Hiába az elképesztő népszerűség, ez az év nem Eugenie Bouchardé. A kanadai teniszezőnő a top60-ban a legrosszabb sorozattal büszkélkedhet: öt vereséget szenvedett el sorozatban egymás után.

A szőke szépséget az Instagramon 1 millió 400 ezren, a Facebookon pedig másfél millióan követik, ám a jelek szerint a szurkolói támogatás nem elég a jó eredményekhez. Rajongói 81 százalékban férfiak, ami - képeit elnézve - nem véletlen. Genie - ahogyan mindenki ismeri és nevezi - szívesen mutatja meg magát lenge öltözetben, és a hétköznapjaiból is ad ízelítőt egy-egy fotó formájában.

Eugenie Bouchard év elején még a pályán is formában volt Forrás: Instagram

Év elején még formában volt, háromszor győzött Sydney-ben, majd kétszer az Austral Openen, azután ugyanott indult meg a lejtőn: a harmadik fordulóban kikapott Coco Vandeweghe-től, majd négy vereség jött sorozatban Acapulcóban, Indian Wellsben, Miamiban és Monterreyben is.

Genie Bouchard (@geniebouchard) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 16., 13:53 PDT

A 2011-ben párosban, 2012-ben egyéniben és párosban is junior wimbledoni győztes 2014-ben nyert először WTA-tornát, egyéni világranglistán abban az évben, októberben az ötödik helyen állt, ez volt eddigi legjobb teljesítménye.

Genie Bouchard (@geniebouchard) által megosztott bejegyzés, 2017. Febr 10., 15:36 PST

Hogy most mi blokkolja a kanadaiak üdvöskéjét, nem tudni. Ahogyan egyelőre az is kérdéses, hogy mi tudná kimozdítani a holtpontról. Az viszont biztos, hogy rajongói nemcsak a fotókon, hanem a pályán is szívesen látnák újra ragyogni a teniszcsillagot.