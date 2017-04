Megismétlődik a tavalyi elődöntő

Borna Coric szetthátrányból fordítva búcsúztatta a második helyen kiemelt spanyol Albert Ramost a 462 ezer euró (143,5 millió forint) összdíjazású marrákesi salakpályás férfi tenisztorna pénteki negyeddöntőjében.

A 20 éves horvát játékos tavalyi is ott volt a legjobb négy között Marrákesben, és ahogyan akkor is, most is a cseh Jiri Vesely lesz az ellenfele a döntőbe jutásért. Egy évvel ezelőtt Coric két rövidítéssel zárult játszmában nyerte kettejük csatáját.

Eredmények, negyeddöntő:

Coric (horvát)-Ramos (spanyol, 2.) 4:6, 6:4, 6:4

Kohlschreiber (német, 3.)-Struff (német) 3:6, 7:5, 6:3

Vesely (cseh)-Lorenzi (olasz, 5.) 3:6, 6:3, 7:6 (7-5)

Paire (francia, 6.)-Robredo (spanyol) 6:2, 6:4

Az elődöntőben:

Coric-Vesely, Kohlschreiber-Paire