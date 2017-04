Összeverték a bringást, mert rákiabált egy autósra

Nem szívesen fog visszaemlékezni a húsvét szombati edzésére Felipe Gastón Miranda profi kerékpárversenyző, akit csúnyán helybenhagytak mogyoródi otthona közelében.

A Mugen Race Team Veloki magyar országúti profi bringás csapat versenyzője szombaton délután egy 160 kilométer edzés utolsó néhány száz méterét készült megtenni, amikor beütött a baj.

A Bikemag.hu oldalon részletesen is elmesélt történet dióhéjban a következő: a versenyző egy hatórás tréning végeztével hazafelé egy laza homokos részen szeretett volna átgurulni, amit lendületből szokott megközelíteni, hogy ne akadjon el a vékony kerekekkel. Aznap azonban egy autó ment előtte nagyon lassan, amire a bringás rákiáltott: „Menjél már!!!" Se többet se kevesebbet." - számol be Felipe Gastón Miranda. A kocsi el is engedte, majd, amikor elment mellett visszaelőzte, és megpróbálta leszorítani.

Még ez sem volt elég, az autó megállt, a volánnál ülő nő kiabálni kezdett, miközben az utasa kiszállt, majd leütötte, és összerugdosta a földre került kerékpárost.

A sportoló rendőrt hívott, feljelentést tett, és miután az esetnek voltak szemtanúi, várhatóan következményei is lesznek.