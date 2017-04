Igazi bokszháború lesz a Magyar Ring csúcspontja

Magyar embernek magyar bunyót – szólhatna a szlogen, és a Felix Promotion Magyar Ring névre keresztelt profi ökölvívó gálája pontosan ezt teszi. A hazai profi boksz krémje lép szorítóba április 22-én az M4 Sport által élőben közvetített eseményen, Székesfehérváron, ahol két parádésnak ígérkező címmérkőzésen tapsolhatja pirosra a tenyerét a publikum. Felvezető sorozatunk első részében a Szellő-Tóth mérkőzést, míg a második epizódban a Darmos-Bozai csatára koncentrálunk.

Az Egyesült Államokban és néhány európai országban – különösen Angliában és Franciaországban – nagyon komoly hagyománya van a tisztán nemzeti színű gáláknak, ahol az adott ország legjobb bunyósai mérkőznek meg egymással. Ezek a gálák rendszerint az adott év legnívósabb és legjobb hangulatú rendezvényei, és minden esély megvan rá, hogy ez Magyarországon is legyen. Abban biztosak lehetünk, hogy a szervezőkön, a közönségen és persze a szorítóba lépő bunyósokon nem fog múlni a siker.

Nagy pofonok egy kisvárosban A pápai profi bokszgála megmutatta, hogy kis helyen is lehet nagy bulit csinálni.

Úgy látszik, Magyarországon ma a cirkálósúly a súlycsoportok királya. Aligha lehetne más súlyban két ilyen nívós címmeccset összehozni. Az interim magyar bajnoki övért Darmos József és Bozai Gyula, míg a WBO interkontinentális bajnoki és az ezúttal vele párban járó profi Magyar bajnoki címért Szellő Imre és Tóth Tamás, alias Barbár lép szorítóba. Előbbi öv Szellő, utóbbi Tóth derekán csillog egyelőre.

A Bozai-Darmos bunyóval majd a gálát felvezető sorozatunk második részében foglalkozunk bővebben, most kezdjük a sort a Szellő-Tóth csatával. A 12 menetesre tervezett mérkőzés igazi háborúnak ígérkezik. A két egyformán 33 éves bunyós közül Szellő a rutinosabb, amatőr múltja is veretesebb, és profiként is közel kétszer annyi meccse van, mint Tóthnak – ráadásul a ceglédi bunyós mind a 17 alkalommal győztesen jött ki a szorítóból, míg Barbárnak 9 győzelemre négy-négy döntetlen és vereség jut.

Nem barátkozni mennek Fehérvárra

A két bunyós a tiszteli egymást, de éppen csak annyira, amennyire azt sportolói etikett megkívánja. Az egymásnak címzett nyilatkozatokból tisztán kiolvasható, hogy kőkemény, őszinte bunyóra számíthatunk Fehérváron.

"Nem érdekel, mit gondol, vagy mond rólam Szellő Imre és csapata, én április 22-én a WBO interkontinentális bajnoki övével távozom majd a ringből.

Szokták mondani, hogy mindenki annyit bokszol, amennyit hagyják; Székesfehérváron én nem hagyom majd bokszolni Szellőt" – tett hangzatos ígéretet Barbár.

Amire persze Szellő válasza sem késett:

"Barbár egy jól felkészült, okos, kompatibilis bunyós, de személyemben már nem egy C-kategóriás ellen lép szorítóba. Én is ismerem a mondást, miszerint „merjünk nagyot álmodni", de ellenem ez kevés lesz.

Április 22-én felmegyek a ringbe, teszem a dolgom és győzök, ahogy szoktam. Semmit nem fogok elsietni. Hosszú meccsre számíthat, mert mindent elő fogok venni a repertoáromból, hogy megmutassam a közönségnek ki az úr a háznál!"

„Az előző hét még a kőkemény, délelőtti, délutáni 12 menetekről szólt, az élesítés erre a hétre tartogattunk – mondta már az Origónak Szellő Imre. – Rengeteg melót tettünk a felkészülésbe, és rengeteg új dolgot hoztak be az edzőim a munkába. Mindenre felkészültünk, akár verekedés, akár vívás lesz a ringben, nem fog bennünket váratlanul érni.

A két bunyós nyilatkozataiból azt szűrtük le, hogy nem esznek egymás tenyeréből, ami nyilván nem lesz rossz hatással a meccs hangulatára.

„Parázs meccs lesz, de nem az fogja meghatározni, hogy szeretjük-e egymást, vagy sem – mondta Szellő. – Nincs köztünk harag, de tény, hogy nem őriztünk még együtt nyájat. Egy percig sem becsüljük le Tomiékat, úgy készülünk, hogy ez lesz az eddigi legkeményebb és legfontosabb meccsünk."

Tóth Tamás, azaz Barbár is kőkemény munkával készül, és ő is amondó: ez lesz profi pályafutása legfontosabb meccse. Tóth nem tud olyan veretes amatőr karriert felmutatni, mint Szellő vagy Darmos. „Nem volt egy nagy szám, mindössze 70 meccs, és egy Budapest bajnoki cím volt benne" – mondta az Origónak a főváros 17. kerületében (Rákosmente) élő bunyós, aki „egészen máshogy járta ki a boksziskolát" mint a riválisai. „Édesapám nagyon kemény ember volt, nem egyszer előfordult, hogy éjjel egy órakor rángatott ki az ágyból, hogy a hinta helyén lógó, sóderrel töltött zsákot püföljem."

A verbális felvezetést mi döntetlenre adnánk:

„Nincsenek szépen kidolgozott izmaim, ívesen rajzolt ütéseim, és sokan mondják, hogy technikailag képzetlen vagyok. De pusztán a technikája alapján megítélni egy bunyóst, olyan, mintha valakiről a külseje alapján akarnánk megmondani, hogy milyen ember. A ringben nem ezek döntenek, hanem az, ami kintről nem látszik, az elszántság és az akarat – és ezekben a mentális tényezőkben egészen biztos, hogy senki nem veszi föl velem a versenyt.

A tét biztosan nem fogja agyon nyomni Barbárt, aki úgy készül, hogy győztesen hagyja el a ringet szombat este. De, ha nem így lesz, akkor sem fog elkeseredni. „Én nem veszíthetek, csak nyerhetek! Ha, netán szoros pontozással kikapnék, számomra ez a gála, az, hogy egy ilyen meccsig eljutottam akkor is borzasztóan nagy élmény lesz."

A Felix Promotion oldalán az edzők is elmondják véleményüket, és ők sem kertelnek, mind a Szellőt felkészítő Bertók Róbert, mind Tóth edzője, Berki Ferenc egyértelműen győzelemre készül 22-én.

„Egyértelmű győzelmet várok, vagy ha úgy tetszik, tudom, hogy Imi megoldja ezt az „akadályt" – mondta Bertók Róbert, Szellő edzője. – Tomi jó gyerek, erős fizikumú, bátor szívű harcos. Nem szabad alábecsülnünk, meccsről meccsre látványosan fejlődik, és legyőzött már olyanokat, akik ellen papíron nem ő volt a favorit."

Bertók nem azokból a hírekből készül tanítványával, ami Tóthék edzőterméből eljut hozzá, hiszen biztos benne, hogy Barbárék nem terítik ki az összes kártyájukat. – Tomi a mérkőzés legelején érezni fogja már a fizikai különbséget, majd a képzettség különbségből adódóan el fog bizonytalanodni, amellyel hosszútávon nem tud majd mit kezdeni. Ha Imi idő előtt nyer az sem baj, de ha végig megy az is jó, mert legalább meg lesz az első 12 menetes meccsünk, és ennek tudatában mehetünk a következő, nagyobb feladat felé."

Tóth edzője, Berki Ferenc is amondó, nem lesz meglepetés Fehérváron, tudniillik tanítványa le fogja győzni magasabban jegyzett ellenfelét. Sőt, még azt is elárulta, hogy mikor nem szabad kiugrani a büfébe egy sörért.

"Természetesen mi nyerünk, méghozzá kondi K.O.-val, nagyjából úgy a tizedik menet környékén. Hat menetig kiüttetjük az ellenfelet, ha akarja, ha nem, kénytelen lesz rengeteget ütni... azért árulom el a tervet, mert úgysem tudnak mit csinálni ez ellen. A mi felkészülésünk természetesen csillagos ötös, mint mindig, mert mi profik vagyunk, nem hibázunk. Tudom, hogy páran tífuszt kapnak a nyilatkozataimtól, de azt üzenem nekik, hogy jobban járnának, ha átjönnének, hozzám, mert akkor lenne esélyük tovább lépni" – mondta Berki, akit Barbár az édesapjához hasonlított, és, akiről azt mondta, „az isten is nekem teremtette, mint edzőt".

Ezek után aligha fogunk csalódni a bunyóban, és, akik szikrázóan kemény, kíméletlen összecsapásra számítanak, meg is fogják azt kapni.

Érdemes lesz időben érkezni A pápai gála közönsége a megmondhatója, hogy ilyen eseményen ajánlott az első gogszóra elfoglalni a helyeket, mert már a felvezető programban is izgalmas, színvonalas meccseket láthatunk. Például azt a Törteli Balázst (11-1-0), aki egy súlyos kézsérülést és műtet követő hosszabb kihagyás után tért vissza a profi világba. Ekkor első meccsét ugyan még megosztott pontozással elveszítette, azóta viszont három ellenfelét is legyőzte, köztük a korábbi Magyar bajnok és Európa-bajnok ifj. Mizsei Györgyöt, akitől elvette a váltósúly Magyar bajnoki övét. Pápán Törteli szállította a gála legszebb K.O.-ját. Ellenfele Rácz Antal (5-2-0) lesz a váltósúlyú Magyar bajnoki címért.

A helyszín a Felix Promotion egyik kedvence: a székesfehérvári Lakeside Hotel Konferencia Csarnoka tavaly az év egyik legjobban sikerült gálájának adott otthont – kis túlzással a csilláron lógtak az emberek. Rácz Félix szerint könnyen elképzelhető, hogy még néhány hasonlóan sikeres rendezvény után Székesfehérvár a hazai profi boksz fellegvára lehet.

A gálát a közszolgálati M4 Sport csatorna élőben közvetíti április 22-én este. Jegyvásárlásra még korlátozott számban van lehetőség, információk a www.felixpromotion.com oldalon.