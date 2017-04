Minden idők legerősebb országos úszóbajnoksága kezdődik

2014 után idén ismét Debrecen kapta meg a lehetőséget, hogy az országos úszó bajnokság házigazdája legyen. Az április 19-22-e közötti verseny minden programjáról élő tévéközvetítést kapnak a nézők.

Kemény versenyekre, minden idők legerősebb magyar bajnokságára számít a Magyar Úszó Szövetség. Dr. Bienerth Gusztáv, a szervezet elnöke az esemény sajtótájékoztatóján, a Duna Arénában elmondta: több érv szólt amellett, hogy nem Budapest, hanem Debrecen lett az ob helyszíne. Az ottani sporcentrum csapata már számtalalanszor bizonyította, hogy kiválóan tud rövid- és nagypályás Eb-t, ob-t rendezni.

Olyan körülményeket tud biztosítani az országos bajnokságnak, ami méltó helyszínné teszi Debrecent. Azért is döntöttünk a vidéki helyszín mellet, mert a Duna Aréna jelenleg tesztüzemben van, tökéletesen kész az épület, minden részletében, a világ egyik legkorszerűbb létesítménye lett, de a környéke még rendezés alatt áll. A nézők beengedése nem lehetséges jelen pillanatban, nekünk pedig nagyon fontos hogy a lehető legtöbben biztassák a világ lejgobbjait, a magyar úszókat már az ob-n is. A harmadik érv Debrecen mellett, hogy pályázatot írtunk ki az ob rendezésére, ezt pedig Debrecen és a debreceni sportcentrum nyerte el. Mindez illeszkedik abba az elképzelésbe, hogy az ob ne mindig csak Budapesten legyen, az ob-nak az egész országban körbe kell mennie."

A Magy Úszó Szövetség elnöke beszélt arról is, hogyan telnek a szervezet napjai megválasztása, vagyis január 8-a óta: Minden nap azzal foglalkozunk, hogy olyan körülményeket biztosítsunk az úszóknak, kluboknak, hogy az egy szolgáltató szövetséghez méltó legyen. Legalább olyan teljesítményt kell nyújtanunk nekünk is, mint az úszóknak."

Mindenkitől a vb-n várják a legjobb teljesítményt

Dr. Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya izgalmas versenyekre számít. Emlékeztetett rá, hogy idén változtattak a korábbi gyakorlaton, és az eddigieknél hosszabb szünetet hagynak a kvalifikációt jelentő ob és a világbajnokság között. "Szándékosan hoztuk előrébb a magyar bajnokságot, tanulva az olimpián történtekből. Azt szeretnénk, hogy a vb-n induló úszóink ne az ob-n, hanem a világbajnokságon ússzák meg a legjobb idejüket." A válogatott keret összetételéről a szövetségi kapitány és a szövetség közösen dönt majd, az országos bajnoki eredmények alapján. Dr. Sós Csaba a válogatási elvekről elárulta: a váltókat úgy állítja majd össze, hogy olyan úszók kerüljenek be, akiknek a váltóban indulás az egyéni érdekeit nem sérti. Az ob mezőnyéről azt mondta, több olyan szám is van, melyben kettőnél több világklasszis versenyez majd, éppen emiatt ez lesz a legerősebb magyar bajnokság a hazai úszás történetében.

A szövetségi kapitány bizakodó a világbajnokságon várható magyar eredményekkel kapcsolatban is. "Lejt a hazai pálya, arra számítok, hogy legalább annyi aranyérmünk lesz, mint Rióban volt." Hosszú Katinkával kapcsolatban a szövetségi kapitány azt mondta, meglepődne, ha Katinka nem indulna el az ob-n minden számban. Gyurta Dániel állapotáról pedig úgy nyilatkozott: mint minden versenyző, aki a vb indulásra esélyes, ő is minden felkészülési támogatást megkapott, amit csak kért, így az ő teljesítményében a felkészülés nem lehet kifogás.

Csillogó érmekben bíznak a fiatalok

Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes úszónk számára különösen fontos a szerdán kezdődő országos bajnokság. Debreceni születésű vagyok, ráadásul a bajnokság utolsó napján, 22-én lesz a születésnapom. A születésemet leszámítva talán még soha nem voltam otthon a szülinapomon, úgyhogy ez most nagyon különleges lesz. Azokat az időket szeretném úszni, amiket a tavalyi Eb-n. A világbajnokságig van még két edzőtábor, jó pár hét a felkészülésből, az ob után alapozó időszak és kilométergyűjtés következik. A vb-n 400, 800 és 1500 méter gyorson szeretnék elindulni, és remélem, hogy a 4x200-as gyors váltóba is bekerülök." Boglárka az Origónak elmondta: az edzőtábor után teljesen kipihente magát, és bár kevesebbet készült az ob-re, mint a tavalyi Eb-re, így is bízik a csillogó éremben.

Szintén a váltóba kerülés az egyik célja Késely Annának. A 15 éves úszótehetség edzője, Turi György, valamint a szövetség szerint is okozhat meglepetést az ob-n és a vb-n egyaránt. "Nagyon remélem, hogy jól sikerül majd az ob. Nagy motiváció volt, hogy Bogi mellettem úszott az edzőtáborban, hiszen a példaképem. Most voltam először a Duna Arénában, amikor megláttam a lelátót, szinte el is szédültem. Remélem, hogy a 16 ezer néző sok adrenalint ad majd, a családom és a rokonaim is itt lesznek, nagyon várom már."

Az április 19-22-e közötti úszó országos bajnokság eseményeit a Magyar Úszó Szövetség Instagram oldalán is nyomon lehet majd követni. A szurkolókat a helyszínen egy időgép is várja majd, Debrecen ugyanis pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre, ennek alkalmából pedig elmondhatják a vendégek az utókornak, hogy milyennek képzelik el jövőjüket.