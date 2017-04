Még nem döntött a világelső Budapestről

Andy Murray az első hivatalos mérkőzésén lépett pályára azóta, hogy március elején, Indian Wellsben kikapott Vasek Pospisiltől, majd könyöksérülés miatt visszalépett Miamitól. A ranglistát tavaly november óta vezető skót szeretne győzelmi eséllyel indulni a párizsi Grand Slamen, ezért lehet, hogy a jövő héten Budapesten is elindul.

A Roland Garros előtt hagyományosan három ATP1000-s versenyt rendeznek, és az első állomás mindig Monte-Carlo, aztán jön Madrid és Róma. A monacói a teniszvilág egyik legrégebbi versenye, az idei a 111. kiadás, a története 1897 óta íródik. Akkor a brit Reginald Doherty diadalmaskodott majd 1904-ig még ötször maradt veretlen. Győzött itt a magyar Gulyás István is 1965-ben, de párosban Taróczy Balázs is nyert kétszer Heinz Gündhardt oldalán. A Monte-Carlo Rolex Masters nem csak azért különleges, mert maga a helyszín mesés, a Country Club mögött a Földközi tenger látványa egészen lenyűgöző (a gazdagság, a jólét, az elegancia sugárzik mindenhonnan), hanem, mert a játékosok többsége közel egy év után itt játssza az első salakos mérkőzését. Így volt ezzel kedden Novak Djokovic, majd szerdán Andy Murray és Rafa Nadal. Elintézhetnénk az egészet egy kézlegyintéssel, mert mindhárman bejutottak a legjobb 16 közé, de ennyire egyiküknek sem alakult könnyen a bemutatkozás.

Idén 111 éves a monacói ATP tenisztorna Forrás: AFP/Yann Coatsaliou

Novak Djokovic nem igazán teniszezett meggyőzően és ha Gilles Simon kicsit jobban hisz magában, a meglepetésben, akkor megvalósíthatta volna azt, ami tavaly Jiri Veselynek sikerült. Az mindenesetre kiderült, hogy a szerb még messze van a legjobb formájától, ezt az edzője, Marian Vajda is elismerte.

Novak Djokovic Monte-Carlóban Forrás: AFP/Yann Coatsaliou

Kicsit hasonló a helyzet Andy Murray-vel. A luxemburgi Gilles Müllernek megvolt a lehetősége legyőzni a britet, de fontos pillanatokban rontott, szinte ziccereket. Az igazsághoz tartozik, hogy Murray azért jobban játszott önmagához képest, mint Djokovic. A könyökét érzi még, de ez nem újdonság, mert lassan két éve így van. Amúgy annak örült, hogy jobban ment az adogatás, de szerinte a szervájának kell még jobban működnie a további sikerekhez. Kicsit sportszerűtlenül azt is mondhatnánk, hogy a magyar szurkolók abban érdekeltek, Andy Murray minél gyorsabban kapjon ki Monte-Carlóban, mert akkor nagyobb az esély arra, hogy a jövő héten, Budapesten is elindul. Egyelőre ott tart, hogy a Rolex Mastersen szeretne jól szerepelni és annak függvényében dönt majd arról, hogy Madrid előtt pályára lép-e, vagy sem. Azt nem mondta ki egyértelműen, hogy ha játszik, akkor Budapest lesz a helyszín, mert akár Barcelonában is kérhet szabadkártyát. Az viszont bíztató, hogy úgy fogalmazott, soha nem járt még Budapesten és ott talán nagyobb esélye lenne arra, hogy több meccset teljesítsen, mint a mezőny szempontjából jóval erősebb barcelonai ATP500-s versenyen.

Andy Murray hosszabb kihagyás után Monacóban tért vissza Forrás: AFP/Yann Coatsaliou

A címvédő Rafa Nadal a tízedik serlegére hajt Monte-Carlóban, ami tenisztörténeti rekord lenne. A spanyol ennek megfelelően kezdett a Brit Kyle Edmund ellen (6:0), de a folytatásban a 22 éves legény kamikáze-teniszbe kezdett, kajakból lőtte a tenyerest és erre a salakkirálynak sokáig nem volt válasza, valószínűleg arra várt, hogy az ifjú harcos elkezd majd hibázni. A könnyű kalandból csatává vált találkozó után a mallorcai kritikusan fogalmazva elismerte, abban hibázott, hogy nem változtatott előbb a játékán és a tenyerese sem működött elég hatékonyan. A végén azért nyert (6:0, 5:7, 6:3), de mint mondta az önbizalmának nincs szüksége ilyen győzelmekre, mert az rendben van, inkább annak örült, hogy így csütörtökön megmérkőzhet Alexander Zverevvel.

A címvédő Rafael Nadal a tizedik sikerére hajt Monacóban Forrás: AFP/Yann Coatsaliou

Egy mondatot mindenképp megérdemel Tommy Haas. A világranglistán egykor a 2. német, 39 évesen, 2008 óta először játszott Monte-Carlóban és Tomas Berdych ellen nem sok hiányzott a szenzációhoz (3:6, 6:1, 6:4). Levezetésként kiült a lelátóra és megnézte Rafa Nadal 400. salakpályás meccsét. Neki a tenisz a drog.