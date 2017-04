Rutin vs. lendület: Bozai-Darmos csata Fehérváron

A Felix Promotion Magyar Ring profi ökölvívó gáláját felvezető második cikkünkben egy újabb, igazi csemegének ígérkező cirkálósúlyú meccset járunk kicsit körbe. A rutinos Bozai Gyula és a profi karrierjét szép mérleggel beindító Darmos József csap össze az est másik főmérkőzésén. A győzelem mellett mindkettőjüknek van egy közös célja.

Kedden megjelent felvezető cikkünkben már méltattuk a Felix Promotion remek kezdeményezését, amely során Magyar Ring néven szervezett gálái keretében egy este hívja szorítóba az ország legjobb bunyósait. Ha a világ több országában méltán lehetnek népszerűek az ilyen gálák, miért lenne ez másképp Magyarországon, ahol ugyancsak minden feltétel adott a sikerhez. Vannak jó bunyósok, van lelkes és szakértő közönség, és van olyan helyszín, ami tökéletes kulisszát biztosít a rendezvényhez – jelen esetben a székesfehérvári Lakeside Hotel Konferencia Csarnoka, ahol 2016-ban az év egyik legsikeresebb gáláját rendezte a Felix Promotion.

Biztos, hogy idén is telt ház lesz, aki ugyanis szereti a színvonalas, harcos, csupa szív bunyót, az nem fogja kihagyni ezt az eseményt. A gálák többsége a főmérkőzésre van kihegyezve, azonban ahhoz, hogy a közönség még inkább elégedetten távozzon nem elég egy jó meccs. A Magyar Ring eseményén éppen ezért annyi jó meccs lesz, ahány páros szorítóba lép. A helyi hős, Törteli Balázs és Rácz Antal csatája a váltósúly Magyar bajnoki címéért ugyancsak megéri majd a belépő árát, de ringbe lép még Egedi Renátó (22), Kispál Zoltán (26) és Berki Ferenc (21).

Nem beszélve persze a főmeccsről, ahol a cirkálósúlyú Magyar bajnoki címe, valamint a súlycsoport WBO Interkontinentális öve lesz a tét – pont a tét nagyságának megfelelően tüzeli egymást és a hangulatot előbbi öv gazdája, Tóth „Barbár" Tamás és utóbbi cím birtokosa, Szellő Imre.

Igazi bokszháború lesz a Magyar Ring csúcspontja Két címért csap össze a két legjobb magyar cirkálósúlyú bunyós, Szellő Imre és Tóth Tamás.

Közvetlenül előttük a súlycsoport másik két hazai nagyágyúja, Darmos József és Bozai Gyula lép a kötelek közé az interim Magyar bajnoki címért. A két bunyós, ha nem is tűz és víz, de azért találunk különbséget, és nem is nagyon kell keresnünk. Darmos kalapemelésre méltó amatőr karriert tudhat magáénak (Eb-bronz, vb-ötödik hely), míg a Bozainak inkább a profi mérlege tiszteletet parancsoló: 15 győzelemre jut kilenc vereség és négy döntetlen – 28 meccs már annyi tapasztalatot jelent, ami nagyon komoly ellenfelekkel szemben is a javára billentheti a mérleget.

Kölcsönös a tisztelet, de...

Éppen erre világított rá a Felix Promotion oldalán olvasható nyilatkozatával Bozai.

„Darmos József amatőr eredményeit ismerem, és tisztelem, mint sportolót és embert. Ugyanakkor a profi ökölvívás más kávéház, teljesen más erények kellenek a sikerhez, és túlzás nélkül állíthatom, hogy ebben nem csak tapasztaltabb, de talán jobb is vagyok. Edzőim, naponta két edzést vezényelnek, a felkészülésem remekül alakul, mentálisan, fizikailag a topon vagyok, így el sem tudom képzelni, hogy ne én nyerjem meg a meccset!"

Azt nem mondhatjuk, hogy Darmos megijedt volna a kétség kívül határozott nyilatkozattól, úgy gondolja, hogy ilyet ő is tud, ahogy a ringben is felveszi a versenyt a nála jóval rutinosabb riválisával.

„Tiszteletre méltó, hogy kiáll ellenem, de a meccs végén nem lesz több nyitott kérdés. A jövő héten kezdődnek a kesztyűzések, de már most remek állapotban vagyok, éppen ezért kizártnak tartom, hogy Bozai Gyula megállítson – nyilatkozta még március végén. – Nagyon várom az április 22-i csatát, és örülök, hogy Rácz Felix ismét lehetőséget adott, hogy bajnoki címet szerezhessek. Megígérem minden támogatómnak és szurkolómnak, hogy élni fogok a második eséllyel."

A hosszú hétvége előtt az Origo is megkereste telefonon a két bunyóst, akik, ha még nem is az összecsapás lázában égtek, de érezni lehetett, hogy egyre jobban rá vannak hangolódva a székesfehérvári gálára.

Higgadtan a rutin ellen

„Kedden volt az utolsó kesztyűzésem, amihez ezúttal nagyon jó partnereket találtunk – mondta a Gladiátor becenévre hallgató Darmos. – Egykori klubomban, a Vasasban vannak olyan bunyósok, akik súlyban, erőben és képzettségben is alkalmasak egy ilyen feladatra."

A hetedik meccsére készülő 32 éves bokszoló tisztában van vele, hogy egyáltalán nem vár rá könnyű feladat a rendkívül rutinos Bozai ellen.

„Gyula szívós, erős és rendkívüli akarattal tud bunyózni. Ráadásul van egy kellemetlen stílusa, folyton megy előre, szinte megállíthatatlan, és az is igaz, hogy tízmenetes meccsekben nagyobb rutinja van. De az elmúlt időben már én is szereztem annyi tapasztalatot, hogy felvegyem vele a versenyt, higgadtabb, türelmesebb lettem, aminek most hasznát fogom venni."

Darmos karrierjében volt egy hosszabb kihagyás, ami után igyekszik visszatérni a legjobbak közé. „A kihagyás után elsősorban saját magamat kell legyőznöm ezen a meccsen is. A hosszabb távú cél az, hogy itthon én legyek a súlycsoport legjobbja. Ehhez nem csak Gyulát kell legyőznöm, hanem a két legjobbat, Szellőt és Tóth Tomit is, akkor mondhatom, hogy idehaza felértem a csúcsra. Utána pedig jöhetnek a még magasabb csúcsok" – vázolta elképzeléseit Darmos.

A 29. meccsére készülő Bozai Gyula szavai alátámasztották a Darmos által elmondottakat: nem ölbe tett kézzel fogja várni ellenfele támadásait, inkább ő fogja alakítani a meccs képét. „Mindenképpen szeretném a magam képére alakítani a mérkőzést. Folyamatos nyomás alatt fogom tartani Darmost, megyek előre, és ezzel fizikailag és lelkileg is fel fogom őrölni. Kiváló bunyós az ellenfelem, tiszteletre méltó amatőr múlttal a háta mögött, amit nem felejtünk el, de nem is ijedünk meg tőle."

Inkább előny, mint hátrány

Negyven fölött már ritka az olyan bunyós, aki rendre bevállalja az évi három meccset, de Bozait ez a legkevésbé sem izgatja. „Nem számít a korkülönbség, kiváló erőben vagyok, kifogástalan a kondim, rengeteg gyakoroltunk a tízmenetes meccsekre. A köztünk lévő korkülönbséget pedig inkább előnyként fogom fel, amit a magam javára fordíthatok. Több tapasztalatom van a tízmenetes bunyók terén, jobban be tudom osztani az erőmet, ami döntő lehet."

Visszavonulásról pedig szó sincs, legyen bármi is a meccs kimenetele. A rutinos bunyósnak még vannak tervei, amiben szerepet kap egy ismerős is. Szeretnék még egyszer Tóth Tomival bunyózni, hogy végleg lezárjuk ezt a történetet – utal Bozai a hazai profi boksz egyik legnagyobb rivalizálására. A Bozai–Tóth ütközetekből ugyanis már három felvonást láthattak a szurkolók, két döntetlen után legutóbb Tóth Tamás győzött egyhangú pontozással – azóta van nála a bajnoki öv.

"Ha a székesfehérvári meccs jól alakul, talán szóba jöhet egy még nagyobb kiugrás is. Meglátjuk."

Az edzők sem várnak könnyű meccset „Egy nagyon jó, harcos mérkőzést várok, természetesen Gyula győzelmével. Gyula nagyon jó formában van hála Istennek, rendbe jöttek a sérülései, és hihetetlenül motivált" – mondta Tanka Tamás, Bozai edzője. „Természetesen győzelmet várok, viszonylag hosszú mérkőzésen. Jó formában várjuk majd az összecsapást. Bozai ugyan be van rendezkedve a hosszú küzdelmekre, de Józsi erősebb, a nyers fizikai erő pedig mellettünk szól és erővel is jobban fogjuk bírni – vetítette előre a mérkőzés képét a Darmos felkészülését irányító Nyikovics Gábor."

A Magyar Ring gálát a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport élőben sugározza. Bővebb információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keresse fel a www.felixpromotion.com oldalt.